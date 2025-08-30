Bracia Cugowscy zakończyli wspólną działalność. W tle poważny konflikt

Prowadzący podcast "Rymanowski Live", Bogdan Rymanowski, zapytał Wojciecha, co doprowadziło do końca działalności zespołu. Muzyk wyjaśnił, że decyzja o odejściu była jego inicjatywą:

"Różnice charakterologiczne spowodowały to, że nie gramy już razem. I to jest, myślę, normalna rzecz wśród ludzi. Pewnie i Piotrek, i ja mieliśmy z tyłu głowy, że prowadzimy zespół, że to jest band i że musimy grać do jednej bramki, ale w końcu mecz się skończył i trzeba było zacząć coś innego".

"Nie ukrywam, że to ja odszedłem z zespołu. To był tak naprawdę trzeci raz i już ostatni, kiedy powiedziałem, że dla mnie to już dosyć".

Bracia Cugowscy nie utrzymują kontaktu

Wojciech został też zapytany o to, czy konflikt dotyczy życia prywatnego:

"To są trudne tematy, ale... tak." Na pytanie o kontakt z bratem odpowiedział:

"Nie gadamy ze sobą. Rzadko. Mieliśmy jeszcze parę wspólnych rzeczy, ale nie, funkcjonujemy oddzielnie. Ta płyta - którą nagraliśmy wspólnie z ojcem - myślałem, że będzie scalająca, bo nasze stosunki trójstronne do tamtego momentu też były bardzo różne. Byłem przekonany, że będziemy współpracować nad jedną rzeczą, nad płytą, koncertami - których też zagraliśmy sporo - więc spotykaliśmy się dużo częściej, jeździliśmy razem ze sobą, gadaliśmy, myślałem, że to nas scali bardziej, a to się zupełnie inaczej potoczyło no i trzeba z tym żyć".

Dziś Wojciech i Piotr Cugowscy prowadzą życie osobno, a dalsze wspólne projekty muzyczne wydają się mało prawdopodobne.

