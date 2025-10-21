W sobotę 18 października legendarna formacja Guns N' Roses odwiedziła Estadio Huracán w Buenos Aires. Fani z pewnością liczyli na to, że będą świetnie bawić się do przebojów takich jak "Sweet Child O' Mine", "Paradise City" czy "Nightrain" . Niestety już na samym początku wokalista Axl Rose wykazał się słabym panowaniem nad emocjami.

W sieci pojawiły się nagrania ukazujące muzyka podchodzącego do perkusji, kopiącego bęben basowy i rzucającego w zestaw mikrofonem. Wszystko to działo się już przy pierwszym utworze granym tego wieczoru, "Welcome to the Jungle" . Warto wspomnieć, że w marcu 2025 roku do Guns N' Roses dołączył nowy artysta - perkusista Isaac Carpenter.

Komentarze pod opublikowanym nagraniem sugerują, że reakcja wokalisty spowodowana mogła być problemami z nagłośnieniem i odsłuchami. Inni żartowali, że Carpenter musiał czuć się mocno zagubiony w całej tej sytuacji: "Byłem tam w sobotę, a on wkurzył się na dźwiękowców, bo nie mógł ich usłyszeć, a co dopiero reszty zespołu. Perkusja zagłuszała wszystko, a on mówił: 'Skoro moim ludziom to obojętne, mnie też'", "Klasyczny Axl. Dzięki Bogu nie przerwał piosenki w połowie", "Jest wkurzony na ten bęben basowy! Zakładam, że nowy perkusista poci się jak szalony, próbując zrozumieć, co do robi źle", "Pewne rzeczy nigdy się nie zmienią".