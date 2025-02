Luna "No Rest": Pora oddzielić Eurowizję grubą kreską [RECENZJA]

Często artyści po swoich eurowizyjnych sukcesach - czy to na tle międzynarodowym, czy krajowym - decydują się na album, by jakoś zlegitymizować swoją pozycję w muzycznym świecie. Można to zauważyć chociażby na przykładzie chorwackiego Baby Lasagna.

Nie brakuje jednak momentów, w których styl Luny staje się po prostu monotonny. Pomimo ogromnej fali krytyki, sam byłem zwolennikiem utworu "The Tower" - wnosił on świeży powiew do polskiego popu, wykorzystując wiele elementów muzyki elektronicznej. Na "No Rest", gdzie każdy utwór opiera się niemal na tym samym patencie, to może zacząć się nudzić. Jest jednak jeden wyjątek - "Endless Sun". Zachowując oczywiście odpowiednie proporcje, ma ten utwór coś z "DAWN FM" The Weeknda i ja to kupuję.