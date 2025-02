Baby Lasagna "DMNS & MOSQUITOES" - Pora zostać na dłużej [RECENZJA]

Już po samej trackliście widzimy, że krążek jest podsumowaniem dotychczasowej drogi, jaką przeszedł. Znajdują się na nim wszystkie dotychczasowe utwory, które wydał. Od "IG BOY’a" z końcówki 2023 roku, przez eurowizyjne "Rim Tim Tagi Dim", po siedem zupełnych nowości. Może nie do końca tak zupełnych, bo "Good Boy Lasagna", "Dopamine" czy tytułowy "Demons & Mosquitoes" były już grane na ubiegłorocznych koncert. I muszę przyznać, że wersje koncertowe jakoś lepiej zapamiętałem. W większości są to utwory, które grane na żywo, wśród ogni i dymu, zyskują zupełnie inną jakość. Tak jest i tutaj, ale staram się przymykać na to oko.

Czy to oznacza, że Baby Lasagna musi kojarzyć się z imprezą? Poniekąd tak, lecz są dwa wyjątki: "Stress" i "And I". To utwory zdecydowanie spokojniejsze, bardziej kojarzące się z brzmieniami kultowego "Camp Rock", niż rave’m. Pozostałe utwory z "DMNS & MOSQUITOES" to zdecydowanie bardziej klubowe kawałki, choć momentami brzmi to jak niezbyt udana próba stworzenia czegoś, na wzór "BRAT" od Charli XCX.

Najlepszym dowodem, na to całe pomieszanie z poplątaniem, jest utwór "Baila". Przyznam szczerze, że nie spodziewałem się, że prędzej na "DMNS & MOSQUITOES" usłyszę język hiszpański, niż chorwacki. I trzeba oddać, że w tym szaleństwie jest metoda. Zaskakująco dobrze Baby Lasagna odnajduje się w tych latynoskich brzmieniach, a i tak, na swój sposób, miesza je z elektroniką. Kiedy do tego dodamy kolejny elektroniczny utwór "Again", to naprawdę można się zdziwić, że Chorwat przez wielu nazywany jest w dalszym ciągu rockmanem.

"Rim Tim Tagi Dim" powoli odchodzi w niepamięć, a na jego miejsce przyjdą nowe hity Baby Lasagni, których na "DMNS & MOSQUITOES" nie brakuje. Album jest ciekawym podsumowaniem dotychczasowej kariery Chorwata, czym niestety traci na spójności. Mimo wszystko miłośnicy imprezy, rocka i wszystkiego, co szalone w muzyce, znajdą w tym krążku coś dla siebie, z czym zostaną na dłużej. Ja zabieram ze sobą "Baila" i choćby dla niego, chętnie będę wracać do tego albumu.

Baby Lasagna, "DMNS & MOSQUITOES", Universal Music Polska

7/10