Monika Brodka dołączyła do Krzysztofa Zalewskiego podczas koncertu "Zalewski i przyjaciele", który odbył się w piątek w ramach Earth Festival w Uniejowie. Pomiędzy kolejnymi energetyzującymi występami udało nam się porozmawiać z wokalistką.

Pojawienie się Brodki na imprezie nie jest przypadkowe. Nie ukrywa, że postawy proekologiczne są jej bliskie. - Zdecydowanie tak, dbam o ekologię i ten temat jest dla mnie szalenie ważny. Szczególnie, że w pandemii został lekko odsunięty na bok, a te problemy nie znikają, więc myślę, że dzisiaj tutaj są poruszane ważne tematy i to jest fajne spotkanie nasze, artystów, w słusznym celu w tej samej sprawie - stwierdziła wokalistka w rozmowie z Mateuszem Kamińskim.

Monika Brodka: pojedyncza jednostka przyczynia się do szerszej masy

Monika Brodka sądzi, że zadbać o planetę może każdy. Tylko dzięki skoordynowanym działaniom wszystkich osób, jesteśmy w stanie ją ochronić. - Sposobów jest masę - od oszczędzania wody, segregację śmieci i świadomość tego, że pojedyncza jednostka przyczynia się do szerszej masy i jeżeli każdy będzie myślał 'A dobra, odpuszczam', to myślę, że nigdy się nic w tym temacie nie zmieni - dodaje.

Artystka podobnie jak Krzysztof Zalewski debiutowała w programie "Idol". Dwie dekady temu oboje byli pretendentami do zrobienia ogromnej kariery w Polsce - obojgu się to udało. W międzyczasie spotykali się w ramach różnych projektów, m.in. przy "MTV Unplugged" Brodki czy tworząc teledysk do "Annuszki". Jak czuła się Brodka spotykając się z muzykiem na scenie w trakcie Earth Festival?

- My się spotykamy na co dzień, jesteśmy sąsiadami, więc nie musieliśmy się zobaczyć 20 lat później. Widzimy się regularnie, z Krzysiem się przyjaźnimy i wspieramy od lat i super, że zaprosił mnie do tego występu i jeżeli "Zalewski i przyjaciele", to obraziłabym się gdyby mnie tutaj nie było - mówi.

Na scenie obok Zalewskiego wykonała m.in. "Grandę", która pozostaje jednym z najbardziej kolorowych utworów w jej repertuarze. Ostatnie dokonania wokalistki były nieco mroczniejsze, jak album "Brut" czy wydana niedawno "Sadza". Na pytanie, co kryje się za tajemniczymi projektami Brodka odpowiada krótko: - Nic nie mogę powiedzieć, pomidor.

Musimy więc poczekać na więcej szczegółów dotyczących jej nowego krążka.

Earth Festival 2022 - program

W sobotę na festiwalowej scenie, we wspólnej sprawie "Artyści przeciwko wojnie", zagrają m.in. Muniek Staszczyk i Przyjaciele, Maciej Maleńczuk, Paweł Domagała, Kev Fox. Zwieńczeniem "Earth Festivalu" będzie niedzielny koncert "Gwiazdy dla Czystej Polski", a wśród nich m.in. Doda, Andrzej Piaseczny, Julia Wieniawa i Sebastian Karpiel-Bułecka.

