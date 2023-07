"Twoja twarz brzmi znajomo": Oto kolejny uczestnik! Pamiętacie go z Polsatu?

Program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" oparty jest na hiszpańskim formacie "Your Face Sounds Familiar". Na antenie Polsatu święci triumfy od marca 2014 roku i wciąż bije rekordy oglądalności. W trakcie osiemnastu edycji show wystąpiły aż 143 gwiazdy nie tylko polskiej sceny muzycznej. Do 17. edycji programu byli zapraszani wyłącznie znani artyści.

Wiosną po raz pierwszy zobaczyliśmy uczestnika wyłonionego w castingu - był nim Daniel Jaroszek, który ostatecznie zajął piąte miejsce.

Uczestników oceniają Małgorzata Walewska, Robert Janowski i Paweł Domagała. W roli choreografa przygotowującego gwiazdy do występu zadebiutuje Maciej Zakliczyński, który zastąpił Krisa Adamskiego.



Zwycięzcą wiosennej edycji został Oskar Cyms.

"Twoja twarz brzmi znajomo": Kto dołączy do Eweliny Flinty?

Pierwszą gwiazdą jesiennej odsłony ogłoszono Ewelinę Flintę . Wokalistka w pierwszej edycji "Idola" w Polsacie zajęła drugie miejsce, a teraz przypomni się szerszej publiczności. Kolejnymi uczestnikami mają być 21-letni wokalista Kuba Szmajkowski oraz 25-letnia aktorka Pola Gonciarz.



Serwis Wirtualnemedia.pl nieoficjalnie podał, że do tego grona dołączy Nick Sinckler , mieszkający od 2007 r. w Polsce amerykański wokalista.

W 2008 r. znalazł się w gronie finalistów talent-show "Fabryka gwiazd" w Polsacie. Po latach powrócił do tej stacji jako jeden z członków 100-osobowego jury w programie "Śpiewajmy razem. All Together Now".

Karierę zaczynał w chórkach u Kayah. Współpracował z takimi gwiazdami, jak m.in. Natalia Kukulska, T.Love, Blue Cafe, Wet Fingers czy Gromee.

W 2018 r. w USA poślubił swojego menedżera Michała Kubasiewicza.

