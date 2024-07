Nowy sezon "The Voice Senior" wyemitowany zostanie prawdopodobnie w styczniu 2025 roku, jednak zanim do tego dojdzie niemal cały program zostanie nagrany jeszcze w 2024. Przesłuchania w ciemno mają odbyć się już w sierpniu. Wtedy też poznamy skład trenerów nowej edycji talent show.



Wiadomo już, że w programie nie zobaczymy Maryli Rodowicz. "Przysłano mi do domu kwiaty i taką wydrukowaną karteczkę. Nawet nie pofatygowano się o odręczny podpis. Na karteczce napisano, że dziękują za moją energię. Jednym słowem, niezbyt elegancko. To oczywiście kwestia kultury, bo przecież można było choć zadzwonić. No ale nowi może też będą mieli tę energię co ja" - opowiadała była już trenerka w rozmowie z "Faktem".

Wszystko wskazuje na to, że na jej miejsce do programu wróci Andrzej Piaseczny, który trenerem był dwie pierwsze edycje, a z show został wyrzucony, gdy podpadł ówczesnej władzy. Jego miejsce zajął wtedy Piotr Cugowski.

"Z ciekawostek, pewnie wrócę do 'The Voice Senior'. To jest dla mnie super. Jest dobrze. To jest fajna rzecz. Ja zawsze mówiłem, że ten program jest dla mnie bardzo, bardzo dobry, że spotykam ludzi, którzy dają mi dużo dobrego od siebie, więc fantastycznie" - zdradził w rozmowie z portalem Plejada.

Alicja Majewska o powrocie do "The Voice Senior". Zaskakujące wyznanie

Temat powrotu do "The Voice Senior" z Alicją Majewska poruszyła natomiast reporterka Jastrząb Post. Wokalistka przyznała, że nie wróci na pewno w nadchodzącej edycji. Zdradziła, że nie zrobi tego, gdyż jak sama stwierdziła, znane są już nazwiska trenerów.

"W najbliższej edycji na pewno mnie nie będzie, bo znamy już innych jurorów. Ale z sentymentem ogromnym myślę o tych trzech edycjach, w których brałam udział. Z resztą mam kontakty z niektórymi uczestnikami. Niestety dwóch z moich podopiecznych zmarło w międzyczasie. To jest jednak 60+ i nie zawsze już tryskamy zdrowiem, ale tak sobie myślę, że ci uczestnicy, których już między nami nie ma, z racji talentu jaki im natura dała i radości śpiewania, jeszcze mogli przeżyć te pozytywne emocje i mieć przygodę z tego śpiewania na dużej scenie. Więc we wszystkim trzeba szukać pozytywów" - podsumowała.



Przypomnijmy, że jednym z podopiecznych Majewski z "The Voice Senior", który zmarł, był Janusz Sztyber, finalista pierwszej edycji show. Mężczyzna zmarł w listopadzie 2021 roku, w wieku 70 lat.



Kto jeszcze nie wróci do "The Voice Senior"? Jedna z trenerek miała dość

Wiadomo już, że do żadnego "Voice'a" nie zamierza wrócić Urszula Dudziak, była gwiazda "The Voice Senior".

"Za dużo mnie kosztował udział w tych programach. Wyobrażam sobie chirurga, który operuje i musi się zmierzyć ze śmiercią pacjenta. Musi mieć pancerz, żeby przeżyć, zdystansować się do dramatycznych sytuacji. Porównuję to do mojej sytuacji w 'The Voice of Poland' czy 'The Voice Senior'. Z seniorami było mi trochę lżej, natomiast w 'The Voice of Poland' widziałam, jak ci młodzi uczestnicy wszystko bardzo mocno przeżywają i jakie nadzieje wiążą z wygraną" - opowiadała Plejadzie.

"Panicznie bałam się tego, że się pomylę, że komuś powiem to, czego nie powinnam, że kogoś skrzywdzę albo kogoś przecenię. Doświadczenie było rewelacyjne, ale nie chcę go powtórzyć" - mówiła.