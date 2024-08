W poprzedniej odsłonie "The Voice Senior" w czerwonych fotelach zasiadali Maryla Rodowicz, Alicja Węgorzewska, Tomasz Szczepanik (Pectus) i Halina Frąckowiak. Cała czwórka pożegnała się z pracą w programie TVP, bo popularny format przeszedł prawdziwą rewolucję.

Najstarszych uczestników (w wieku powyżej 60 lat) oceniać będą wracający do show Andrzej Piaseczny (był trenerem pierwszej i drugiej edycji "The Voice Senior"), Robert Janowski (w Polsacie pełnił rolę jurora czterech ostatnich edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo"), debiutująca jako trenerka Małgorzata Ostrowska (w latach 1981-1991 stojąca za mikrofonem w zespole Lombard, od ponad 30 lat prowadząca karierę solową) i wracająca po dłuższej przerwie na muzyczną scenę Tatiana Okupnik (eks-wokalistka Blue Cafe była jurorką trzech edycji "X Factora").

"The Voice Senior" po zmianach. TVP potwierdza

W poniedziałek ruszą zdjęcia do nowej edycji programu. TVP oficjalnie potwierdziła, kto pojawi się w roli prowadzących. Po raz piąty w tej roli pojawi się dziennikarka i prezenterka Marta Manowska, która od 2014 r. prowadzi "Rolnik szuka żony".



"Ja już płynę na spotkanie z bohaterami 6. edycji 'The Voice Senior'. Zaczynamy przesłuchania w ciemno już jutro. To, za co ich cenię, to autentyczność, szczerość, radość życia, to, że potrafią wycisnąć każdą chwilę jak cytrynę. Taka chcę być, jak będę starsza" - powiedziała Marta Manowska.

U jej boku zadebiutuje dziennikarz i prezenter Robert Stockinger, który na początku tego roku po 13 latach pracy rozstał się z TVN. W tej stacji był członkiem zespołu "Dzień dobry TVN", w 2023 r. współprowadził wakacyjne wydania tego programu. Obecnie można go oglądać w porannym programie "Pytanie na śniadanie".



"Często wspominam moich dziadków. Po pierwsze, rozpieszczali mnie oni słodyczami. U babci była specjalna szuflada wypełniona zawsze tymi samymi wafelkami, które czekały na mój przyjazd. Po drugie, wycieczki motocyklowe z moim dziadkiem. To niezapomniane wspomnienia. Po trzecie, dziadkowie wpoili we mnie szacunek do muzyki, dawnych melodii i artystów. Babcia i obaj dziadkowie zawodowo zajmowali się śpiewaniem. Liczę na to, że jako prowadzący 'The Voice Senior' od naszych śpiewających seniorów też będę miał okazję wiele się nauczyć. I nie mogę się doczekać spotkania z nimi na planie programu" - podkreśla Robert Stockinger, syn aktora Tomasza Stockingera i wnuk aktora Andrzeja Stockingera i piosenkarki Barbary Barskiej.

Poprzednio partnerem Manowskiej w "The Voice Senior" był Rafał Brzozowski (w czwartej edycji zamiast Manowskiej towarzyszyła mu Małgorzata Tomaszewska), a w pierwszej odsłonie tworzyła duet z Tomaszem Kammelem.