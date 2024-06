Andrzej Piaseczny się wygadał? Szykuje się wielki powrót do show TVP

TVP obecnie ma w ofercie trzy programu z rodziny "The Voice": "The Voice of Poland", "The Voice Senior" (uczestnicy powyżej 60. roku życia) i "The Voice Kids" (dla śpiewających dzieci).

Głośno plotkuje się o wymianie składów trenerskich, pojawiają się również pogłoski o powrotach gwiazd z poprzednich edycji (tu padają nazwiska Kayah i Michała Szpaka). W "The Voice of Poland" ponoć pewny swojego miejsca jest Kuba Badach, choć TVP oficjalnie nie potwierdziła żadnych zmian.

Wiadomo na pewno, że w szóstej edycji "The Voice Senior" nie pojawi się Maryla Rodowicz. W składzie trenerskim zasiadali także Alicja Węgorzewska, Tomasz Szczepanik z grupy Pectus oraz debiutująca w tym gronie Halina Frąckowiak, która nieoczekiwanie dla wielu widzów zastąpiła uwielbianego Piotra Cugowskiego. To właśnie Halina Frąckowiak doprowadziła do zwycięstwa Reginę Rosłaniec-Bavcevic.

Zmiany w "The Voice Senior": Zaskakujące słowa Andrzeja Piasecznego

O zmianach w programie dla dojrzałych uczestników niespodziewanie wygadał się Andrzej Piaseczny, jeden z prowadzących zakończonego w ubiegły weekend Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.



"Z ciekawostek, pewnie wrócę do 'The Voice Senior'. (...) To jest dla mnie super. Jest dobrze. To jest fajna rzecz. Ja zawsze mówiłem, że ten program jest dla mnie bardzo, bardzo dobry, że spotykam ludzi, którzy dają mi dużo dobrego od siebie, więc fantastycznie" - powiedział wokalista w rozmowie z Plejadą.

Przypomnijmy, że Piaseczny był trenerem "The Voice Senior" w pierwszej i drugiej edycji. W tej roli występował także w "The Voice of Poland" (pierwsza, szósta, siódma i ósma odsłona).