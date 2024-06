Trenerami 14. edycji "The Voice of Poland" byli: Lanberry, Tomson i Baron, Marek Piekarczyk oraz Justyna Steczkowska. Program prowadzili natomiast Tomasz Kammel i Aleksander Sikora (w poprzednich edycjach towarzyszyła im też Małgorzata Tomaszewska).



Po zmianie władzy w TVP, pojawiło się mnóstwo spekulacji na temat składu "The Voice of Poland". Wiadomo już, że w programie zmienią się prowadzący (wszyscy wcześniejsi odeszli ze stacji).

Niewiadomą pozostają natomiast nazwiska trenerów. Sporo mówi się o powrocie gwiazd, które podpadły poprzednim władzom. Wśród potencjalnych kandydatów na trenerów padają nazwiska m.in. Michała Szpaka, Kayah i Marii Sadowskiej. Ta ostatnia zadeklarowała nawet, że chętnie sprawdziłaby się jeszcze raz w fotelu trenera.

"Bardzo bym chciała wrócić, bo bardzo się stęskniłam. Zmieniła się sytuacja, więc mam nadzieję, że będę mogła wrócić choć na chwilę do telewizji. Na razie zaczynam nowy film, nagrywam płytę, więc też nie wiem, czy znajdę na to przestrzeń, ale na jeden sezon no chętnie bym jeszcze na chwilę wróciła. Mam wielki sentyment po prostu" - komentowała dla Jastrząb Post.

W kuluarach mówi się też o negocjacjach z Kubą Badachem, Dawidem Kwiatkowskim (były trener "The Voice Kids" ma jednak obawy o zbytnią rywalizację w show, czego nie jest fanem) i Natalią Szroeder.

Wiadomo, że do show nie zamierzają wrócić Urszula Dudziak (ani do wersji podstawowej ani do "Seniora") oraz Patrycja Markowska. Nie wiadomo też, czy z programem nie pożegna się Lanberry, która pracuje nad nowym albumem.

Tatiana Okupnik w "The Voice of Poland"? Nabrała wody w usta

Wśród nazwisk, które mogą pojawić się w "The Voice of Poland" jesienią "Fakt" wymienił też Tatianę Okupnik. "Krążą też plotki, że Tatiana ma zasiąść na fotelu jurorskim w TVP. Byłaby idealną kandydatką: nie tylko ma ogromne doświadczenie jako wokalistka, ale także jurorka. Co na to sama Tatiana?" - czytamy.



Zdjęcie Tatiana Okupnik / AKPA

Okupnik na samo pytanie o pracę w TVP odpowiedziała bardzo okrężnie. "Czas pokaże. Zobaczymy, co będzie, to będzie, cytując słowa piosenki" - wypaliła.

Warto dodać, że wokalistka była swego czasu "przymierzana" do "The Voice of Poland". W 2022 roku jej nazwisko pojawiło się na Wikipedii programu TVP, co wywołało lawinę domysłów.

Okupnik niemal w tym samym czasie opublikowała zdjęcie, na którym widnieje napis "Umowa ramowa o współpracy", jednak dotyczyło to wydawania jej muzyki, a nie nowej pracy.

W tamtym czasie szybko zdementowano pogłoski o udziale Okupnik w talent show. "Lista nie jest prawdziwa. Nie ma jeszcze ustalonego składu jury. Na pewno w nowej edycji nie zobaczymy Sylwii Grzeszczak i Edyty Górniak, to wiemy już dziś" - donosił Pudelek.

Przypomnijmy, że w Tatiana Okupnik była jurorką trzech edycji "X Factora". W 2023 roku gościnnie została jurorką w programie "Mask Singer" w TVN-ie.