We współczesnej popkulturze często zdarza się, że utwory sprzed lat, które niegdyś nie odniosły spektakularnych sukcesów, powracają i stają się wielkimi przebojami. Piosenki dostają drugą młodość m.in. dzięki wykorzystaniu ich w serialach, filmach czy tiktokowych trendach. Przekonali się o tym m.in. Kate Bush, której kompozycja "Running Up That Hill" znalazła się na ścieżce dźwiękowej hitu Netflixa "Stranger Things", a także Sophie Ellis-Bextor, której "Murder on the Dancefloor" dostało drugie życie dzięki filmowi "Saltburn".