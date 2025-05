Singel "Na potem" powstał w ciągu zaledwie kilku dni kwietniowego ZAiKS Music Camp w Sopocie . To muzyczne wydarzenie podczas którego zakwalifikowani autorzy tekstów, kompozytorzy i producenci intensywnie wspólnie pracowali nad nowymi piosenkami, dzieląc się pomysłami i eksperymentując z różnymi brzmieniami.

"Utwór 'Na potem' łączy emocjonalną autentyczność z nowoczesnym brzmieniem i pokazuje, że męska wrażliwość nie potrzebuje pozy - może bronić się szczerością i subtelnością. To piosenka o miłości i o odnajdywaniu jej w codziennych, najprostszych gestach" - czytamy w opisie.

"To pierwszy raz, kiedy piszę o szczęśliwej miłości - nauczyłem się kochać i odkrywać ją na co dzień. Kubek ciepłej herbaty, ulubiony serial, wspólne wieczory - w nich odnalazłem sedno. Teraz wracam do domu w postaci jej oczu i zostawiam gniew 'NA POTEM!'" - dodaje Sargis.