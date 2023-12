Baron razem z Tomsonem (wokalistą grupy Afromental) to uwielbiany przez widzów TVP duet trenerski w "The Voice of Poland" . Muzycy z wszystkich 14 edycji ominęli jedynie dwie - pierwszą i dziewiątą. Razem oceniają także najmłodszych uczestników w "The Voice Kids" - na początku 2024 r. ponownie pojawią się w siódmej edycji show.

Pochodzący z muzycznej rodziny Aleksander Baron-Milwiw 13 grudnia skończył 40 lat. Jak wyglądał ten jego wyjątkowy dzień?



"Wkraczam w kolejną dekadę swojego życia z ogromem wdzięczności, miłości, akceptacji, pokory, świadomości i godności. Dziś rozpoczynam 40. rok tej niepowtarzalnej przygody, jaką jest moje życie. To dla mnie ważny rok. Rok postanowień, dojrzewania i nowych wyzwań. Ale o tym niedługo..." - napisał na Instagramie tuż po północy 13 grudnia.

Baron świętuje okrągłe urodziny w Dubaju

Wpisowi towarzyszy zdjęcie muzyka stojącego na hotelowym balkonie, na tle nocnej panoramy Dubaju.

"Dziś, gdy powiedziałem w hotelu, że jutro stuka mi 40., usłyszałem: 'You look like 25!' ('Wyglądasz na 25' - tłum. PAP Life) I na tyle się czuję! Pielęgnowanie wewnętrznego dziecka i dobre kremy na pewno to wspomagają. Jutro w ramach świętowania urodzin czeka mnie dość ekstremalna pielęgnacja małego Alka. Trzymajcie za mnie kciuki, żebym dał radę, bo będzie wysoko... pan Alek będzie skakał" - napisał nieco tajemniczo o przygodzie, która była przed nim.

Pod urodzinowym wpisem posypały się gratulacje. Życzenia złożyli mu też przyjaciele z branży, m.in. Cleo (razem zasiadają w jury "The Voice Kids"), Dawid Kwiatkowski (do niedawna trener "The Voice Kids") i Mrozu.



Okazało się, że za niespodzianką stoi jego partnerka - Sandra Kubicka.



"Pomyślałam sobie, że będzie super, jak wskoczy w 40., więc zarezerwowałam mu skok ze spadochronem nad palmą (sztuczna wyspa w kształcie palmy, Palma Jumeirah - przyp. PAP Life.). Terminy są bardzo trudne do znalezienia, ale okazało się, że jest jeden - w jego urodziny, o 10 rano" - napisała modelka.

Dla Barona był to trzeci skok spadochronowy w życiu. Przed wejściem na pokład samolotu, jak przyznał, był przerażony, ale i podekscytowany. Skok się udał. Wykonał go w tandemie z doświadczonym w tej materii, co ciekawe, Polakiem. Po wylądowaniu muzyk powiedział, że było to piękne przeżycie i czuje się jak król świata. "Poleciałem jako 39-latek, a wróciłem jako 40-latek" - podsumował to doświadczenie.

Zdjęcie Baron po wylądowaniu ze spadochronem w Dubaju / Instagram @sandrakubicka /

Zdjęcie Baron dmucha świeczki z okazji swoich 40. urodzin / Instagram @sandrakubicka /

Poprzednie urodziny Barona para spędzała na Gran Canarii, a w 2021 celebrowali jego święto we włoskich Alpach. Za kilka tygodni role się odwrócą i podróżniczą inwencją będzie musiał wykazać się Baron, gdyż jego partnerka 22 stycznia skończy 29 lat.

