W 14. sezonie "The Voice of Poland" przyszła pora na bitwy. Od kilku tygodni zapowiadano, że będą one przeprowadzone na nowych zasadach. I faktycznie pierwszy odcinek kolejnego etapu programu TVP wzbudził wiele emocji.

Jednak nie tylko problematyczne zasady, okazały się być niezrozumiałe dla widzów TVP. Jedna z decyzji Lanberry całkowicie zaskoczyła widzów, a wszystko wskazuje na to, że również i trenerów.



Reklama

Daniel Borzewski przeszedł do odcinków na żywo. Dostał ogromne wsparcie od Lanberry

W bitwach w "The Voice of Poland" podczas jednego odcinka bitew widzimy podopiecznych tylko z jednej drużyny. Na pierwszy ogień poszła ekipa Lanberry. Wokalistka wyłonić musiała 5 uczestników, którzy następnie staną do emitowanego zaraz po bitwach nokautu.

Najwięcej kontrowersji wzbudził awans do nokautu, a następnie do odcinków na żywo, Daniela Borzewskiego.

Borzewski najpierw decyzją Lanberry przeszedł pierwszy etap bitew, gdzie wykonał w tercecie utworów "September" (odpadła wtedy Inga Marukyan), a następnie trenerka uznała, że był lepszy już na scenie "The Voice of Poland" od swojej konkurentki - Patrycji Piątek.

Jeszcze większym zaskoczeniem było przejście Borzewskiego do odcinków na żywo. Uczestnik i tancerz znany z TVP wykonał utwór Antka Smykiewicza - “Pomimo burz" i według jego trenerki spisał się lepiej niż Paulina Rzepka śpiewająca Amy Winehouse “You Know I'm No Good".



Wideo Daniel Borzewski, Patrycja Piątek | „Od nowa” | Bitwy | The Voice of Poland 14

Trenerzy "The Voice of Poland" nie byli pod wrażeniem Borzewskiego

Awans Borzewskiego do odcinków na żywo jest o tyle dużym zaskoczeniem, że reszta trenerów była zdania, że powinien on pożegnać się z programem.

"Strasznie fajnie jest pędzić za marzeniami. Bardzo szybki progres - Daniel - jest u ciebie widoczny. Uczysz się strasznie szybko. Zrobiłeś to dużo lepiej niż w poprzednich etapach i ja ci to przyznaję. Jesteś lepszy. Coraz lepszy. Ale jednak bardzo bym się o ciebie bał. Powinnaś dać jeszcze Danielowi trochę czasu jeszcze i nie wciskać go od razu na głęboką wodę" - komentował Tomson.

"Jedyną wadę u Pauliny to zamykanie oczu. Jak spoglądasz w kamerę to super. Kamera cię kocha. Pamiętaj. No świetnie śpiewasz. Ja bym przychylił się do tego, co koledzy powiedzieli. Daniel, robisz cały czas postępy, ale nie to chodzi. Chodzi o to, jak Lanberry da sobie rade z live’ami. Tam będzie rzeźnia" - stwierdził Marek Piekarczyk.

"Dla mnie sprawa jest dość oczywista, jeśli chodzi o głos. Paulina zwycięża. I tego nie da się nie usłyszeć. Przykro mi Daniel, że jestem taka szczera, ale ty jesteś fantastycznym tancerzem. Gdyby twoje mięśnie gardła pracowały tak, jak reszta twojego ciała, byłbyś od niej 100 razy lepszy. A tak jeszcze wiele przed tobą. Mam nadzieje, że moja szczerość posłuży ci do rozwoju, bo to co musisz znaleźć, to oryginalność swojego głosu, bo tego jeszcze u ciebie nie ma. I musisz poszukać barwy, której nie usłyszmy na każdym rogu na ulicy. Na teraz Paulina jest lepszą wokalistką od ciebie i myślę, że widzowie też to widzą" - podsumowała Justyna Steczkowska.

"Jedna osoba walczyła bardziej i nie mogę tego nie zauważyć. Ja jestem serce z ludźmi, którzy na przekór wszystkiemu są rebalami i dlatego dzisiaj - mimo tego, co powiedzieliście - idę dalej z Danielem" - stwierdził Lanberry.



Ta decyzja została przyjęta z ogromnym niezadowoleniem przez widzów TVP. Ci nie kryli swojego zażenowania, a całą sytuację nazwali nawet ustawką.



Wideo Daniel Borzewski | „Pomimo burz” | Nokaut | The Voice of Poland 14

Kim jest Daniel Borzewski?

27-letni Daniel Borzewski to trener fitness, Mister Polski z 2019 roku, a przede wszystkim były tancerz znany z grupy tanecznej Volt Agustina Egurroli, który od lat współpracuje z TVP przy najważniejszych imprezach.

Borzewski - jako jeden z tancerzy grupy - występował w wielu programach telewizyjnych, m.in. "Jaka to melodia?", "Dance Dance Dance" czy Sylwester Marzeń z Dwójką. Wspierał też na scenie Rafała Brzozowskiego podczas jego półfinałowego występu na Eurowizji w Rotterdamie w 2021 roku z utworem "Ride".

Kilka lat temu Daniel był także jednym z tancerzy towarzyszącym uczestnikom na scenie "The Voice of Poland". Borzewski postanowił jednak odejść z grupy tanecznej, w której występował, i poświęcił się muzycznej karierze.

"Program jest dla mnie naturalną drogą do spełnienia moich kolejnych marzeń. Mam nadzieję, że udział w 'The Voice of Poland' pomoże mi rozwinąć skrzydła w świecie muzyki oraz da szansę zaistnieć na małych i dużych scenach" - mówi 27-latek.