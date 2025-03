Informacja o śmierci Joeya Mollanda pojawiła się na jego oficjalnym profilu w mediach społecznościowych. 77-letni muzyk zmarł 1 marca przed północą. W ostatnich chwilach towarzyszyli mu jego partnerka Mary oraz dwaj synowie i inni bliscy.

"Dzień, którego nigdy nie chcieliśmy zobaczyć, nadszedł. (...) Chociaż wiedziałem, że sytuacja jest kiepska, to wciąż dla mnie szok. I jestem pewien, że jeśli czytacie to po raz pierwszy, dla was również" - napisał administrator profilu grupy Badfinger.

Nie żyje Joey Molland. Kim był gitarzysta Badfinger?

Joey Molland do walijskiej grupy dołączył pod koniec 1969 r. Wkrótce po tym zespół zmienił nazwę z The Iveys na Badfinger. Formacja miała na swoim koncie już pierwsze sukcesy, z kontraktem z Apple na czele (Walijczycy byli pierwszym wykonawcą w tej wytwórni poza muzykami The Beatles).

W latach 70. ówczesna prasa często porównywała Badfinger do The Beatles właśnie. Brzmienie czasem przypominało nagrania Fab Four. Zresztą muzycy z Liverpoolu często wielokrotnie wspierali Badfinger. Paul McCartney podarował im nawet i wyprodukował nagranie "Come and Get It", które stało się ich pierwszym sporym przebojem.

Joey Molland gościnnie pojawił się na solowym albumie George'a Harrisona "All Things Must Pass" oraz na płycie "Imagine" Johna Lennona w utworze "Jealous Guy".

Badfinger: Mało kto pamięta, że to oni napisali "Without You"

Największe przeboje Badfinger zostały nagrane w latach 1970-1972: mowa o wspomnianym "Come and Get It", "No Matter What", "Day After Day" (wyprodukowany przez George'a Harrisona) i "Baby Blue". Niewiele osób pamięta, że to muzycy Badfinger - wokalista Pete Ham i basista Tom Evans - byli autorami piosenki "Without You" (1970), która podbiła świat szczególnie w wersjach Harry'ego Nilssona (1971) i Mariah Carey (1994).

Gitarzysta z walijską grupą pożegnał się w 1974 r. na skutek wewnętrznych konfliktów i finansowych problemów związanych z problemami w zarządzaniu. Rok później życie sobie odebrał wokalista Pete Ham.

Na początku lat 80. istniały dwa konkurencyjne zespoły pod szyldem Badfinger - za jeden odpowiadał Joey Molland, a za drugi Tom Evans (wspierał go oryginalny perkusista Mike Gibbins). Po głośnej kłótni na tle finansowym basista w listopadzie 1983 r. odebrał sobie życie.

W październiku 2005 r. na tętniaka mózgu w wieku 56 lat zmarł Mike Gibbins. Od tego czasu Joey Molland był jedynym żyjącym muzykiem najsłynniejszego składu Badfinger. Pod koniec 2024 r. stan gitarzysty bardzo się pogorszył - trafił wówczas na intensywną terapię.

Przerażające wspomnienia trenerów "The Voice Kids". "Bałam się wstać" TVP TVP