"I to jest prawdziwa bajka. Dorotka zaczarowała scenę i sprawiła, że czuliśmy się jak w najpiękniejszym śnie" - czytamy na profilu "The Voice Kids" na Instagramie.

To właśnie ten wpis wywołał ponad 3 tys. reakcji internautów. Co ciekawe, wbrew pozorom dyskusja nie skupiła się na 9-latce, ale uczestnikach pominiętych przez trenerów. Chodzi o Szymona Chatałę i Julię Czubak , którzy na przesłuchaniach pożegnali się z programem.

"SZYMEK jesteś genialny jesteś chłopie, trzymam za Ciebie kciuki i mam nadzieję, że kiedyś gdzieś Cię odnajdę w internecie i będę mogła posłuchać. Wielka strata dla tego programu, nie podawaj się!!!", "Odwrócili się do niej, a do Julii która super skalą zaśpiewała Presleya nie xD cyrk!", "Masakra xd do niej się odwróciły aż dwa fotele, a do zdolnego chłopaka, który zaśpiewał naprawdę ładnie nikt. Żałosne", "I jaka to sprawiedliwość, że ta dziewczynka przeszła", "Bardzo brzydki numer, że odwróciły się obie, Cleo i Urbańska - dziewczynce, która śpiewała CZYSTO Presleya nie dały takiej szansy", "Ale skandal że tu odwróciły się aż dwa fotele, a dla Szymka, który zaśpiewał genialnie nikt się nie odwrócił... skandal" - czytamy.