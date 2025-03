Angie Stone miała dwójkę dzieci - w 1984 r. z małżeństwa z Rodneyem Stone'em (znanym także jako Lil' Rodney C! z hiphopowej grupy Funky Four Plus One ) na świat przyszła córka, Diamond Stone .

Łącznie wydała 10 albumów studyjnych, z których ostatni - "Love Language" - ukazał się w 2023 roku. Do największych przebojów należały utwory "No More Rain (In This Cloud)" i "Wish I Didn't Miss You".