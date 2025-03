"Mam talent": Takiej wersji "Solo" jeszcze nie znacie. Czego Marcin Prokop nie może wyrzucić z głowy?

Po czterech latach do programu "Mam talent!" wróciła grupa artystyczna Wiedźmuchy - tym razem z muzycznym projektem jako Psie Baby. "Myślę, że jeśli jest jakaś fabryka przebojów w tym kraju, to jesteście nią wy i gdyby teraz zaczęli grać te pieśń w radiu, to myślę, że pierwsze miejsce na wszystkich listach przebojów macie" - tak Marcin Prokop zareagował na ich przeróbkę przeboju "Solo" Blanki.