W kategorii "Najlepsza Muzyka (Original Score)" nagrodę otrzymał film "The Brutalist" . Kompozycje Daniela Blumberga zostały docenione przez jurorów ze względu na wyjątkową atmosferę, którą wprowadziły do filmu.

Obok utworu "El Mal", nominację otrzymały utwory "The Journey" autorstwa Diane Warren z filmu "The Six Triple Eight", "Like a Bird" z "Sing Sing" napisany przez Abrahama Alexandra oraz Adriana Quesadę oraz "Mi Camino" również pochodzący z filmu "Emilia Pérez".