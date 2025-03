Po latach wróciła na scenę "The Voice Kids". "Pamiętacie mnie?"

"The Voice Kids": Zosia Ściegienna wróciła do programu

Ostatecznie fotele odwróciły Natasza Urbańska i drużyna Afro. "Mam do was pytanie - czy wy mnie może pamiętacie?" - spytała 13-latka po zakończeniu przesłuchania.

Choć trenerzy na początku nie mogli sobie przypomnieć, szybko rozpoznali jej występ z czwartej edycji "The Voice Kids", kiedy to młoda wokalistka wykonała utwór "Hakuna Matata". Wtedy trafiła do drużyny Cleo i doszła do etapu bitew.