Najbliższe miesiąca dla Kelly Clarkson będą wyjątkowo pracowite. 23 czerwca ukazał się jej 10 album "Chemistry". To jej pierwsza płyta od prawie sześciu lat.

Wokalistka album będzie promować w Las Vegas, gdzie niedawno ogłosiła swoją dwumiesięczną rezydenturę pt. "Chemistry... An intimate night with Kelly Clarkson".

To koniec "The Voice" dla Kelly Clarkson? Wokalistka postawiła sprawę jasno

Promocja płyty, skupienie się na własnym życiu prywatnym po rozwodzie z Brandonem Blackstockiem oraz prowadzenie własnego programu "The Kelly Clarkson Show", którego zdjęcia w dodatku przeniesiono z Los Angeles do Nowego Jorku, sprawiają, że coraz częściej zaczęto zastanawiać się, czy wokalistka wróci jeszcze do "The Voice".

W 2018 roku Kelly Clarkson zasiadła w fotelu trenerki "The Voice" i od tamtego czasu była trenerką przez dziewięć edycji programu. Swoją przygodę z show na razie zakończyła na 23. sezonie. Odeszła z formatu wtedy, kiedy głośno żegnany był Blake Shelton.



Wiadomo już, że Clarkson będzie nieobecna w 24. i 25. edycji, gdyż składy trenerskie ogłoszono na dwa sezony do przodu. Piosenkarka zapytana, czy rozważa powrót do programu NBC stwierdziła, że na razie się na to nie zanosi.



"Uwielbiam 'The Voice', uwielbiam pracować z tymi ludźmi. Uwielbiam pracować z różnymi artystami. Jednak moja przeprowadzka do Nowego Jorku sprawi, że udział w tym programie stanie się niesamowicie trudny. To był nasz ostatni sezon razem z Blake'iem. Chciałabym powiedzieć 'nigdy nie mów nigdy', ale naprawdę sporo się zmieni" - mówiła w wywiadzie dla strony American Songwriter.



W najbliższym sezonie w amerykańskim "The Voice" pojawią się: Reba McEntire, Niall Horan, Gwen Stefani i John Legend.