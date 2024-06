21 maja poznaliśmy zwycięzcę 25. edycji "The Voice" w Stanach Zjednoczonych. Cały program wygrał podopieczny Reby McEntire - Asher Havon. W nagrodę otrzymał 100 tys. dolarów oraz możliwość podpisania profesjonalnego kontraktu z dużą wytwórnią płytową.

Przypomnijmy, że trenerami 25. sezonu byli: McEntire, John Legend, Chance The Rapper oraz duet Dan + Shay.

Jeszcze zanim sezon dobiegł końca, stacja NBC ujawniła, kto pojawi się w kolejnej odsłonie uwielbianego przez widzów programu. Swoje stanowisko utrzymała jedynie gwiazda country Reba McEntire, która w "The Voice" zastąpiła po 23 edycjach idola publiczności Blake'a Sheltona.

Do show wróci też żona Sheltona - Gwen Stefani z grupy No Doubt. Wokalistka zasiadała w składzie jury w 7., 9., 12., 17., 19., 22. i 24. edycji. Całkowitymi debiutantami w amerykańskim "The Voice" będą gwiazdor rapu Snoop Dogg oraz kanadyjski wokalista Michael Buble.

Na początku czerwca ogłoszono natomiast skład trenerski 27. edycji talent show NBC. W fotelach zasiądą: John Legend, Michael Buble, Kelsea Ballerini oraz powracający do "The Voice" po wielu latach Adam Levine.

"Wracamy. Ja wracam, o to mi chodziło. Sezon 27. - tak, wracam. Jestem podekscytowany. Nie mogę się doczekać. Jestem wypoczęty i gotów do pracy. Czuję ekscytację, będzie świetnie, będzie wspaniale. Wraca drużyna Adama, już mi przykro z powodu reszty" - stwierdził.

Poruszenie wśród pracowników "The Voice". Nie chcą powrotu Levine'a

Choć powrót Adama Levine'a do "The Voice" to spełnienie marzeń wielu widzów w USA, to okazuje się, że podobnego zdania nie są osoby pracujące przy tworzeniu programu.



Zdjęcie Adam Levine w "The Voice" / Trae Patton/NBC / Getty Images

Jak donosi "Daily Mail", pracownicy mają poważne obawy co do sprawowania się wokalisty na planie formatu. "Nie wszyscy są zadowoleni z powrotu Adama" - przytacza wypowiedzi anonimowych osób z produkcji tabloid.

Adam Levine był trenerem w sezonach 1-16, a osoby, które miały okazję nagrywać z nim odcinki nazwały go "aroganckim i zarozumiałym". "Za kulisami zaszło wiele zmian, ale wciąż jest tam wiele osób, które pamiętają jego zachowanie" - czytamy.

Problemy jakie sprawiał na planie gwiazdor sprawiły, że już teraz produkcja miała podjąć specjalne środki zaradcze. Levine został ostrzeżony, że jeśli jego zachowanie będzie podobne, jak w poprzednich sezonach, zostanie usunięty z show i już do niego nie wróci. "Ludzie dostają drugie szanse i może Adam też się zmieni. Ale jeśli pozostanie sobą z przeszłości, to ponownie się go pozbędą" - napisano.

"Daily Mail" ujawnia również, że producenci zdecydowali się na zaproszenie starego trenera do show, aby ponownie skusić do powrotu Blake'a Sheltona. Gwiazdor country przyznał, że jego ponowne pojawienie się w "The Voice" wiązałoby się z odświeżeniem klasycznego składu trenerskiego, w którym oprócz Levine’a byli też Cee-Lo Green i Christina Aguilera.