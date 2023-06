Podwójny fotel trenerski w "The Voice". W Polsce to standard

Widzowie TVP podwójny fotel z "The Voice" kojarzą automatycznie z występami Tomsona i Barona w "The Voice of Poland" oraz "The Voice Kids". Uwielbiani trenerzy w Polsce byli nieobecni zaledwie w dwóch edycjach programu.

Podwójny fotel obecny jest też w Niemczech. W najnowszej edycji zasiądą w nim bracia Bill i Tom Kaulitzowie z Tokio Hotel. Wcześniej w podwójnym fotelu przez pięć sezonów uczestników oceniali Michi Beck i Smudo z zespołu Die Fantastischen Vier.