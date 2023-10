Anna Rogowska ma 19 lat i pochodzi z Lublina. Jest ogromną fanką "The Voice of Poland" oraz początkującą wokalistką i autorką piosenek. Kilka z nich - nowa studentka psychologii - miała okazję wypuścić w eter dzięki Radiu Lublin w ramach projektu "Studio Lublin".

Podczas przesłuchania w ciemno przed trenerami zaprezentowała przejmujący utwór Demi Lovato "Anyone" i odwróciła wszystkie fotele. Trenerzy po występie nie kryli zachwytów nad młodą uczestniczką. Tomson i Baron oraz Marek Piekarczyk nagrodzili ją owacjami na stojąco.

Zachwyty nad 19-letnią uczestniczką "The Voice of Poland". "Przeniosłaś mnie na inną planetę"

"Aniu, słuchaj. Zaśpiewałaś tak, jakby zaśpiewała pierwsza kobieta. Śpiew powstał kiedyś, żeby pomodlić się. Tak jak ty, mogła zaśpiewać pierwsza samotna kobieta. To była modlitwa i bardzo ci za to dziękuję" - komentował Marek Piekarczyk.

"Nie zaśpiewałaś jeszcze 10 taktów, a już gdzieś moje serce gnało w twoją stronę. Może dlatego, że też mam w sobie ogrom melancholii. Tak czy inaczej, to było emocjonalnie wspaniałe, ale też muzycznie pięknie to zaśpiewałaś. A najważniejsze jest to, że doskonale rozumiałaś, o czym śpiewasz. Dzięki temu też mogliśmy poczuć tą samotność, smutek, niezrozumienie i być razem z tobą" - dodała Justyna Steczkowska.

"Wpadłem w taki stan, zamknąłem oczy i miałem dreszcze od piątego taktu, jak śpiewałaś. Absolutnie pochłonęła mnie twoja opowieść, wierzyłem każdemu słowu i dziękuję cię, że mogłaś mnie na chwilę z tego studia wystrzelić gdzieś na inną planetę, taką delikatną i pełną refleksji" - zachwycał się Baron.

"Jesteśmy w takim dziwnym stanie, jak zahipnotyzowani" - podsumował Tomson.

Rogowska przyznała, że odkąd ogląda "The Voice of Poland" chciała trafić do drużyny chłopaków z Afromental i to właśnie ich wybrała.