Alanis Morissette to kanadyjska piosenkarka i multiinstrumentalistka, która wybiła się na szczyty list przebojów na przełomie lat 90. Swoją karierę rozpoczęła w 1991 roku, a jej album “Jagged Little Pill” wydany w 1995 z ikonicznym utworem “Ironic” zapewnił jej do dziś powielany tytuł “królowej rocka alternatywnego”.