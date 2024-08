Baron razem z Tomsonem (wokalistą grupy Afromental) to uwielbiany przez widzów TVP duet trenerski w "The Voice of Poland" . Muzycy z wszystkich 14 edycji ominęli jedynie dwie - pierwszą i dziewiątą, pojawią się też od początku września w 15. serii. Razem oceniają także najmłodszych uczestników w "The Voice Kids" - to zdecydowani rekordziści, bo w podwójnym fotelu zasiadają nieprzerwanie od pierwszej edycji.

W tym programie skład trenerów cieszy się zdecydowanie większą stabilnością niż w wersjach dorosłych i dla seniorów. W poprzedniej, siódmej edycji Dawida Kwiatkowskiego zastąpiła Natasza Urbańska i ona także pojawi się w nowej odsłonie. Swój czerwony fotel zachowała także Cleo (ocenia od drugiej serii).

"The Voice Kids": Sandra Kubicka zrobiła niespodziankę Baronowi

Ruszyły właśnie nagrania do nowej edycji "The Voice Kids". Niespodziewanie na planie pojawiła się Sandra Kubicka, która na początku kwietnia wyszła za Barona. Pod koniec maja 29-letnia modelka urodziła ich syna - Leonarda.

"Niespodzianka! Najmłodszy uczestnik 'The Voice Kids'" - napisała na Instagramie Sandra Kubicka, która wzięła małego Leona, by mógł odwiedzić tatę w pracy.