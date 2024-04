"Ola to wesoła, energiczna 13-latka z charyzmą. Uwielbia otaczać się muzyką. Jej pasją jest śpiew i gra na pianinie. Druga mocna strona Oli to aktywność fizyczna. Kocha rywalizację sportową i płynącą z niej adrenalinę. Rollercoastery, parki linowe, pływanie, siatkówka to jej żywioły. W dynamicznym charakterze kryje się jednak dusza artystyczna. Lubi tworzyć, malować i marzyć o egzotycznych podróżach, np. po Tajlandii. Ta dziewczyna nigdy się nie nudzi. Książka i dobry film często wypełniają jej wolny czas - czytamy na stronie TVP w sylwetce Oli Antoniak.

Uczestniczka, pochodząca z niewielkiej miejscowości Przygody, w "The Voice Kids" wywołała spore zamieszanie i udowodniła, że mimo młodego wieku może pochwalić się niezwykłą barwą głosu, ogromną świadomością wokalną oraz lekkością, z jaką potrafi wydobywać nawet najtrudniejsze dźwięki.



Spektakularny występ w "The Voice Kids". Olśniła przebojem Christiny Aguilery

Antoniak najpierw wykonała utwór "Trustfall" Pink i odwróciła wszystkie fotele, następnie zaśpiewała utwór - "Hurt" Christiny Aguilery - i sprawiła, że trenerów wbiło w fotele.



"Choć problemy z wyśpiewaniem wspomnianego przeboju miewają starsze i bardziej doświadczone piosenkarki, Ola wykonała go w sposób, który zaskoczył zarówno trenerów, jak i zgromadzoną w studiu publiczność" - doceniono jej występ na stronie "The Voice Kids".

"W jej głosie mieści się tyle kolorów, ma niesamowitą skalę i lekkość z jaką śpiewa, mocne wysokie dźwięki - to jest talent, z tym się rodzisz. Możesz się tego uczyć, tyle że zajmie ci to całe życie" - mówiła o Oli trenerka programu Natasza Urbańska.

Uczestniczka trafiła do drużyny Cleo, a ta w bitwach zestawiła ją z Hanią Cisak i Polą Jezierską. Również wykonanie "Rise Up" Andry Day wzbudziło ponowny zachwyt uczestniczką wśród trenerów.

"Jak dla mnie to była uczta muzyczna. Prawdziwa uczta muzyczna" - komplementowała Natasza Urbańska. A zapytana, kto powinien przejść dalej, odpowiedziała "dziewczyna adrenalina Ola".

"Gratulacje Cleo za wybór numeru. Ola, pośród tych indywidualności, to wybrałbym ciebie za szlachetność tych wyczynów wokalnych" - komentował występ Baron. Tomson przyznał, że również postawiłby na "petardinio Olę".

"Wzruszam się, że wy w tak młodym wieku potraficie tak śpiewać o emocjach, te komplementy nie są za darmo. Włożyłyście bardzo ciężką pracę w ten występ. Cieszę się, że dobrałam tak różne głosy i tak różne osobowości, bo każda dodała tak cudowny smak, że to się cudownie uzupełniło" - mówiła Cleo, która do sing off zabrała Olę Antoniak. Uczestniczka następnie awansowała też do finału sezonu.

Zdjęcie Trenerzy "The Voice Kids" / Jan Bogacz/TVP / materiały prasowe

Faworytka widzów powalczy w "The Voice Kids" o pełną pulę

"Oleńka, nie da się ukryć, masz głos petarda. Od ciebie trzeba trochę odjąć niż dodać. Tutaj wystarczy dopracować, ale już słyszałam dojrzałą wokalistkę na scenie. Wielkie brawa" - chwaliła ją Cleo.

Również widzowie nie kryli zachwytów nad 13-latką.

"Ola jest moją faworytką, ale gratulacje dla wszystkich", "Ola zasługuje na wygranie programu, mega talent", "Ola, jesteś niesamowita", "Ola ukłony przed Twoim talentem, szacun" - pisali widzowie pod zdjęciem finałowej trójki z drużyny Cleo.