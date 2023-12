Czego słuchał nastoletni Piotr Kupicha (Feel)? Będziecie zaskoczeni

Katowicki kwartet Feel powstał w 2005 roku z inicjatywy Piotra Kupichy (wokal, gitara). Przełomem w karierze był występ na Festiwalu w Sopocie w 2007 roku, kiedy to piosenka "A gdy jest już ciemno" dała zespołowi Bursztynowego Słowika oraz Słowika Publiczności.



Zespół odtąd nieprzerwanie jest na scenie, a we wrześniu 2022 roku pojawił się nowy album grupy - "Feel 5" dotarł na 3. miejsce listy OLiS. Płyta przyniosła przeboje "7 stan" (1,4 mln odsłon), "Lubię na ciebie patrzeć" i "Jedwabna nić" z gościnnym udziałem Sebastiana Riedla z grupy Cree . Ostatnio kwartet wypuścił premierową piosenkę "Hejnał".



Co Piotr Kupicha szykuje na sylwestra w Polsacie?

Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów w Chorzowie w duecie z Piotrem Kupichą wystąpi Klaudia Trzepizur, wokalistka krakowskiego zespołu Clödie, który szerszą popularność zdobył dzięki coverowi "Zombie" The Cranberries (ponad 36 milionów odsłon), czy autorskiej piosence "Zapomnijmy" ( sprawdź! ).

Fani telewizyjnych programów mogą ją też pamiętać z "The Voice of Poland" (w czwartej edycji dotarła do etapu bitew w drużynie Barona i Tomsona) i "Must Be The Music" (piąta edycja).

Feel i Clödie widzom Polsatu przypomną przebój "Mój jest ten kawałek podłogi" grupy Mr.Zoob z lat 80.

- W tamtym okresie to była bardzo ważna piosenka, która była taka troszeczkę przeciwstawna do tego co się działo w kraju. Teraz jest ona bardzo żywa, można ją odbierać na różne sposoby, ma ona świetny zaśpiew. Ja w takich rockowych piosenkach bardzo dobrze się czuję - opowiada Piotr Kupicha w rozmowie z Interią.

- W coraz bardziej wolnej Polsce ta piosenka ma zupełnie inny wymiar, szczególnie dla młodzieży. Ktoś, kto nie żył w takim przeskoku po 1989 r. i nie pamięta z opowieści od rodziców, co było na półkach, jaka była wymiana handlowa, to dla nich te czasy są tak odległe, jak dla nas była wojna.

Lider grupy Feel podkreśla, że został wychowany na rockowym i gitarowym graniu, wskazując pobliski Spodek czy Leśniczówkę (tam odbywały się pierwsze koncerty Dżemu i SBB, pierwsze festiwale Metalmania). Gdy był bardzo młodym człowiekiem, w jego nastoletnim sercu grała Metallica, a uwielbiał też śląski Kat. Jego starsi koledzy wspominali wówczas imprezy Jamesa Hetfielda i jego kompanów w katowickich hotelach.

- To są takie historie, które się już nie powtórzą ze względu na to, że to są już poważni panowie - podkreśla Kupicha.

Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie. Kto wystąpi w Chorzowie?

Podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów w Chorzowie wystąpią m.in. Kayah, Doda, Smolasty, Majka Jeżowska, Golec uOrkiestra, Oskar Cyms , Kuba Szmajkowski, Boys , Lady Pank, Urszula i Dawid Kwiatkowski. Zagranicznymi gwiazdami imprezy Polsatu będą Matteo Bocelli oraz Danzel, pamiętany z wielkiego przeboju "Pump It Up" ( posłuchaj! ).



Duety prowadzących tworzyć będą Marcelina Zawadzka (prowadząca programu "Farma") i Krzysztof Ibisz oraz Agnieszka Kołodziejska z Radia Zet i aktor Adam Zdrójkowski.