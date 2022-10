Do promocji piątej płyty grupy Feel wybrano piosenki "Lubię na ciebie patrzeć" i "7 stan", a kolejnym singlem będzie "Jedwabna nić" z udziałem Sebastiana Riedla, lidera zespołu Cree.

Piotr Kupicha zaprosił dzieci na płytę Feel

Okazuje się, że w nagraniach albumu "Feel 5" udział wzięli jeszcze inni goście. W utworze "Nasza chwila kochanie" (sprawdź! ) Piotra Kupichę w studiu wsparły jego dzieci: 17-letni Paweł, 13-letni Adaś i 9-letnia Jagódka. Matką pierwszej dwójki jest Agata Fręś (byli małżeństwem w latach 2005-2013, ich rozwód był dużym zaskoczeniem). Z kolei Jagódkę urodziła modelka Ewelina Sienicka, którą Kupicha poślubił w 2018 r.

Zdjęcie Piotr Kupicha z pierwszą żoną Agatą / AKPA

Zdjęcie Ewelina Sienicka wyszła za Piotra Kupichę w 2018 r. / AKPA

"Jestem dumny z moich dzieci, które są dla mnie bardzo ważne. Cieszę się, że wspólnie zaśpiewaliśmy na nowej płycie 'Feel 5', którą właśnie wydaliśmy dla naszych fanów na 15-lecie zespołu Feel. Piosenka z udziałem moich dzieci, pt. 'Nasza chwila kochanie' mówi o tym, żeby zawsze patrzeć w przyszłość przez różowe okulary, mieć pozytywne nastawienie do świata. Zachęcam wszystkich, aby właśnie tak patrzyli na życie, a my mamy wspaniałą pamiątkę na zawsze" - opowiada Piotr Kupicha w rozmowie z "Super Expressem".

- To piękny, dojrzały rockowo-popowo-bluesowy krążek. Żywy, nagrany na żywych instrumentach, bez grama ściemy - tak lider grupy Feel mówił w rozmowie z Interią.

Przypomnijmy, że katowicki kwartet powstał w 2005 roku z inicjatywy Piotra Kupichy (wokal, gitara). Przełomem w karierze był występ na Festiwalu w Sopocie w 2007 roku, kiedy to piosenka "A gdy jest już ciemno" dał zespołowi Bursztynowego Słowika oraz Słowika Publiczności.

Pierwsza płyta zatytułowana po prostu "Feel" (2007) podbiła listy przebojów, uzyskując status Diamentowej za sprzedaż ponad 150 tys. egzemplarzy. To z niej pochodzą takie utwory, jak "A gdy jest już ciemno", "No pokaż na co cię stać", "Jak anioła głos" i "Pokonaj siebie" (z Iwoną Węgrowską).

