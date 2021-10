Żona Piotra Kupichy (Feel) założyła własny biznes. To będzie sukces?

Pierwsze małżeństwo Kupichy z Agatą Fręś rozpadło się w 2013 roku. Para ma razem dwóch synów - 16-letniego Pawła i 12-letniego Adama. Niedługo po rozwodzie Kupicha został tatą po raz trzeci, a mamą urodzonej w styczniu 2014 roku Jagody jest Ewelina Sienicka, wicemiss Polonia 2007. Para pobrała się dopiero w 2018 roku.

Małżeństwo stara się dbać o swoją prywatność, w sieci jednak pojawiła się informacja o tym, że Sienicka otwiera własną firmę.

Żona piosenkarza otworzyła salon urody, specjalizujący się w makijażu permanentnym brwi i ust. Okazuje się, że pomysł był strzałem w dziesiątkę, ponieważ Sienicka za pośrednictwem Instagrama poinformowała, że brakuje już terminów na październik.



"Od rana pełna gotowość! Czekam już na moje klientki w salonie" - napisała Ewelina Sienicka.

Piotr Kupicha o 10-leciu grupy Feel TV Interia

Piotr Kupicha oprócz działalności w Feel, występował także w programie "Bitwa na głosy" (wygrał pierwszą edycję show), zagrał też gościnnie w serialach "Niania", "Tylko miłość" i "My Camp Rock". Jest również taternikiem z uprawnieniami instruktora wspinaczki skałkowej.

Największe przeboje Feel ( sprawdź! ) to: "A gdy jest już ciemno", "Jak anioła głos", "No pokaż na co cię stać".

Zespół w 2016 r. podsumował swoją działalność składanką "Feel the Best". Później grupa wypuściła utwory "Gotowi na wszystko" (z Lanberry), "Jak na imię masz", "Bezpieczny ląd", a w tym roku ukazała się piosenka "Lubię na ciebie patrzeć".



