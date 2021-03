Piotr Kupicha w "Ninja Warrior Polska" w Polsacie: Nie ma już odwrotu

Piotr Kupicha z grupy Feel przyjął zaproszenie do udziału w show Polsatu "Ninja Warrior Polska", nie do końca zdając sobie sprawę z tego, jakie wyzwania go czekają.

Piotr Kupicha stoi na czele grupy Feel AKPA

Mało kto wie, że Piotr Kupicha ( sprawdź! ) to wyśmienity wspinacz. Ma za sobą kurs wspinaczkowy w Tatrach Wysokich. Zamarła Turnia była dla niego najlepszą lekcją techniki i pokory. Przygodę ze wspinaczką zaczynał od ścianki na sali gimnastycznej, jednak szybko przeniósł się w plener.

Jak sam przyznaje, każda wyprawa to dla niego nie tylko skok adrenaliny, ale też czas przemyśleń i rozmowy z samym sobą. Czy tego samego oczekiwał, przyjmując zaproszenie do udziału w "Ninja Warrior Polska"?



"Dostałem jasną informację, mam tutaj przyjechać i zrobić robotę. Więc ubrałem się ładnie jak na koncert i jestem!" - mówi wokalista zespołu Feel ( sprawdź! ).

"Zostałem wkręcony i nie ma już odwrotu. Muszę wykorzystać swoje umiejętności wspinaczkowe, skałkowe i lekkoatletyczne, aby nie zaliczyć basenu przy pierwszej przeszkodzie!" - dodaje wokalista.

"Ninja Warrior Polska" z udziałem Piotra Kupichy we wtorek 23 marca, o godz. 20:05 w Polsacie.