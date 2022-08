Piotr Kupicha o 15-leciu grupy Feel: "Graliśmy 30 koncertów w miesiącu"

Katowicki kwartet Feel powstał w 2005 roku z inicjatywy Piotra Kupichy (wokal, gitara). Przełomem w karierze był występ na Festiwalu w Sopocie w 2007 roku, kiedy to piosenka "A gdy jest już ciemno" dał zespołowi Bursztynowego Słowika oraz Słowika Publiczności.

Właśnie mija 15 lat od tego wydarzenia, w związku z tym Feel wraca do Sopotu, aby zagrać dla publiczności podczas Top of the Top Sopot Festival.

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Feel No pokaż, na co cię stać

Piotr Kupicha o początkach grupy Feel: "Graliśmy po 30 koncertów w miesiącu"

Z tej okazji z liderem grupy porozmawiał Mateusz Kamiński i zapytał o początki zespołu Feel.

- Pracowałem normalnie na etacie i mój szef powiedział: "Słuchaj, spełniaj swoje marzenia, ale jeśli ci to nie wypali po tym Sopocie, to po prostu wróć do roboty, tutaj etat na ciebie czeka. Jesteś poprawnym pracownikiem, to możesz wracać". Finalnie skończyło się to tak, że graliśmy praktycznie po 30 koncertów w miesiącu. I tak przez parę lat - wspomina Piotr Kupicha.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piotr Kupicha o początkach grupy Feel: "Graliśmy po 30 koncertów w miesiącu" INTERIA.PL

Podczas Top of the Top Sopot Festival, z zespołem wystąpią zaproszeni goście: Krzysztof Sokołowski z zespołu Nocny Kochanek oraz znany pod pseudonimem Storo, Paweł Storożyński.

- Dla mnie to jest niesamowite słuchać Piotra, jak opowiada o swojej historii. Tyle rzeczy zrobili na tej scenie, cały czas się go o to pytam. Uwielbiam tego słuchać, bo to jest wzór dla nas wszystkich. Dobrze jest posłuchać osoby, która może dać pewien kierunek - mówi Storo.

Paweł urodził się w Polsce, ale wspólnie z rodzicami wyemigrował do Francji gdy miał kilkanaście lat. Okazuje się, że Storożyński i Piotr Kupicha współpracują razem jeszcze nad innym projektem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Storo o współpracy z Piotrem Kupichą: "To jest wzór dla nas wszystkich" INTERIA.PL

- Spotkałem się z Michałem Nowakiem - basistą Feela i męczyłem go, żeby mnie zaprosił na wspólną próbę. Wysłałem mu pełno moich piosenek i zaprosił mnie, więc przyszedłem z paroma kawałkami. Zapytałem raz, czy to możliwe, aby Piotr zaśpiewał ze mną w jednym utworze. Któregoś dnia Piotr zadzwonił i zapytał, czy może ze mną zaśpiewać (śmiech). To było dla mnie niesamowite. Wtedy był czas pandemii, więc miałem trochę szczęścia, bo chłopaki nie grali, Piotr nie miał nic do roboty, więc zrobiliśmy jeden numer, potem drugi, potem trzeci i tak dalej - wspomina wokalista.

- Tak naprawdę ze Storo powstała cała płyta. To jest mocna, grunge'owa muzyka i jest tam wykorzystany bardzo mocny głos Storo. On pojawi się także na Top of the Top Sopot Festival, podczas naszego jubileuszu 15-lecia. Jego francusko-amerykańska energia jest po prostu niesamowita i warto zobaczyć co się wtedy dzieje na scenie - dodaje Kupicha.

Feel na TOPtrendy 1 / 9 Źródło: INTERIA.PL udostępnij

Piotr Kupicha o nadchodzącym albumie Feel: "Nagrany na żywych instrumentach, bez grama ściemy"

Zapytany o nadchodzącą płytę Feel, Kupicha opowiedział, że premiera już wkrótce. "Feel 5" ukaże się 23 września.

- Płyta jest już w przedsprzedaży, można ją zamawiać. To piękny, dojrzały rockowo-popowo-bluesowy krążek. Żywy, nagrany na żywych instrumentach, bez grama ściemy - zapewnia.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piotr Kupicha o nadchodzącym albumie Feel: "Nagrany na żywych instrumentach, bez grama ściemy" INTERIA.PL

Płytę promuje singel "7 Stan".

- To jest ostatnia piosenka, którą wydaliśmy - nasz singielek. Piosenka jest tak energetyczna, tak niesie, że w niczym nie odstaje od "A gdy jest już ciemno". Nie ma może tego efektu świeżości, więc nie wiem czy się stanie hitem, czy nie, ale bardzo mocno trzymam kciuki za tą piosenkę - opowiada.





Clip Feel 7 Stan

35 lat Piotra Kupichy 1 / 13 Czego życzycie Piotrowi z okazji 35. urodzin? Źródło: AKPA udostępnij

Rusza Top of The Top Festival w Sopocie. Kto wystąpi na koncercie "#You Are The Champions"? [TRANSMISJA, GDZIE OGLĄDAĆ]

Uniejów Earth Festival 2022: Katarzyna Nosowska, Krzysztof Zalewski, Doda i inni podczas imprezy Polsatu

"The Voice Senior": Alicja Węgorzewska i Tomasz Szczepanik nowymi jurorami