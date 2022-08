Tegoroczny Top of The Top Festival w Sopocie odbędzie się w dniach 16 - 19 sierpnia. Przez trzy dni widzowie będą mogli oglądać największe gwiazdy sceny muzycznej. Imprezę zakończy natomiast wieczór kabaretowy.

Festiwal zainauguruje koncert "#You Are The Champions". Jak zapewniają organizatorzy będzie to "muzyczna opowieść o miłości, przyjaźni, empatii, pomocy potrzebującym"

Scenę pierwszego dnia przejmą m.in.: Kayah, Lady Pank, Wilki, LemON i Krzysztof Cugowski.

Pojawią się też Kuba Badach, Kwiat Jabłoni, Fisz Emade Tworzywo, Mitch & Mitch, Patrycja Markowska, Smolasty, Julia Pietrucha, Łukasz Zagrobelny, Jary Oddział Zamknięty.



Zagraniczną gwiazdą wieczoru będzie reprezentantka Szwecji na tegorocznej Eurowizji - Cornelia Jakobs. Wokalistka wykona swój przebój "Hold Me Closer", z którym zajęła w konkursie czwarte miejsce.



Gdzie oglądać koncert "#You Are The Champions" w ramach Top of The Top Festival?

Koncert "#You Are The Champions" będzie transmitowany na antenie TVN-u. Emisja rozpocznie się o godzinie 20:00 i potrwa około 3,5 godziny. Koncert "#You Are The Champions" można również obejrzeć na żywo w Operze Leśnej. Ceny biletów wahają się od 115 do 800 złotych.