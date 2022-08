Właśnie rozpoczęto prace na planie nowej, czwartej już serii hitowego programu "The Voice Senior". Już od stycznia 2023 roku widzowie będą mogli śledzić losy muzykalnych seniorów po 60. roku życia, którzy na scenie talent show zaprezentują największe polskie i światowe przeboje.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piotr Cugowski o odejściu z "The Voice of Poland" materiały prasowe

W czwartej edycji muzyczne poczynania uczestników ponownie oceniać będą królowa polskich scen Maryla Rodowicz oraz obdarzony niezwykłym głosem Piotr Cugowski. W trenerskiej loży po raz pierwszy zasiądą - śpiewaczka operowa, mezzosopranistka, posiadaczka jednego z najlepszych głosów w Polsce i na świecie - Alicja Węgorzewska oraz Tomasz Szczepanik, lider cieszącego się ogromną popularnością wśród milionów Polaków zespołu Pectus.

Reklama

"Mam nadzieję, że pod przykrywką rywalizacji w programie zawiążą się nowe przyjaźnie, najlepsi dostaną możliwość rozwoju swoich talentów, i że znajdę nieoszlifowany diament, który uda mi się oszlifować. Będę szukała głosów świadomych, mocnych. Głosów, które wspaniale pokażą możliwości interpretacyjne uczestnika. Głosów o nieoczywistej barwie. No i oczywiście głosów porywających publiczność. Liczę na wspaniałą zabawę, nowe przyjaźnie i odkrycie talentów na miarę Susan Boyle" - mówi nowa trenerka "The Voice Senior" Alicja Węgorzewska.

"W programie będę mógł wykorzystać umiejętności, które nabyłem studiując na Uniwersytecie Rzeszowskim na wydziale pedagogiczno-muzycznym. Kształcenie słuchu, dyrygentura, czy prowadzenie zespołów wokalno-instrumentalnych były zajęciami obowiązkowymi. Daje mi to dużo radości i spełniam się w tym prowadząc od 17 lat zespół Pectus. 'The Voice Senior' to format rozrywkowy, więc poza tym, iż będę wsparciem trenerskim dla uczestników, zamierzam się w tym programie dobrze bawić! Od uczestników najnowszej edycji oczekiwałbym szczerości w przekazie, aby śpiewali sercem, emocjami, a nie wyuczonymi schematami" - mówi Tomasz Szczepanik.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Polsat SuperHit Festiwal. Pectus: Na pewno wystąpimy tu jeszcze niejeden raz IPLA

"The Voice Senior": Alicja Węgorzewska i Tomasz Szczepanik nowymi trenerami

Najnowszą edycję programu poprowadzą Małgorzata Tomaszewska oraz Rafał Brzozowski.

Przypomnijmy, że uczestnicy czwartej odsłony "The Voice Senior" zmierzą się na scenie podczas Przesłuchań w Ciemno, odcinka półfinałowego oraz Wielkiego Finału, w trakcie którego zwycięzcę wybiorą widzowie biorący udział w głosowaniu SMS. Dotychczas program wygrali: Siostry Szydłowskie (pierwsza edycja), Barbara Parzeczewska (druga edycja) oraz Krzysztof Prusik (trzecia edycja).

Czwartą edycję "The Voice Senior" widzowie będą mogli oglądać od stycznia 2023 w TVP2.

Finał "The Voice Senior 3" 1 / 24 Trenerzy "The Voice Senior" Źródło: materiały prasowe Autor: Jan Bogacz/TVP udostępnij

Czytaj także:

"Koncert Piosenki Wojskowej" w TVP: Jacek Kurski chwali się wynikami oglądalności, widzowie są bezlitośni

Teresa Werner uwielbia taką pogodę. Gwiazda disco polo pręży się na słońcu w bikini

Red Hot Chili Peppers zapowiadają teledysk do singla "Tippa My Tongue". Kiedy premiera?