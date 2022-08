Podczas koncertu "Wakacyjna Trasa Dwójki. Koncert Piosenki Wojskowej Państw NATO", który odbył się w Elblągu 15 sierpnia, wystąpili m.in. m.in. Trubadurzy ( posłuchaj! ), Filip Lato ( posłuchaj! ), Dagmara Bryzek czy Halina Frąckowiak, Captain Jack, Julia Belei, Thre Voci, Jan Pietrzak i Marien.

Imprezę poprowadzili Tomasz Kammel, Aleksander Sikora, Ida Nowakowska oraz Karolina Pajączkowska.

Między piosenkami widzowie zobaczyli filmy związane z wojskiem polskim, Minister Obrony Narodowej, Mariusz Błaszczak, ze sceny namawiał młodzież, że "warto być żołnierzem, warto być częścią wielkiej wojskowej rodziny NATO". Jednym z argumentów, miało być "4560 zł, które co miesiąc otrzymuje każdy ochotnik.

Jak informuje "Plejada", Jacek Kurski już pochwalił się wynikami koncertu, który miało oglądać 2,5 miliona widzów.

"To jest fantastyczny wynik. Piękna misja, która spotyka się z olbrzymią widownią. Nadawca publiczny pokazał jak ludzie kochają wojsko" - mówił prezes TVP.

Wideo