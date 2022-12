O sceniczne kreacje między innymi Maryli Rodowicz, Dody czy Michała Wiśniewskiego dba stylistka Anna Zeman, która będzie pracowała nad strojami do ostatniej chwili. Gotowe kreacje przyjadą do Chorzowa dopiero w Sylwestra rano.

W co ubiorą się gwiazdy Sylwestra 2022?

W co się ubierze Doda i Maryla? To oczywiście ściśle tajne. Kreacje Dody zawsze są spektakularne. Jak się dowiadujemy od jej współpracowników - artystka stawia show ponad swój komfort i najważniejsze dla niej jest wrażenie estetyczne. Fani pamiętają jej koncert w Białymstoku, kiedy przy 22-stopniowym mrozie wystąpiła w stringach i cienkich pończochach.

Zdjęcie Doda w jednej ze swoich dawnych kreacji / materiały prasowe / materiały prasowe

Tym razem nie musi obawiać się mrozu. Temperatura w sylwestrową noc w Chorzowie ma sięgać 11 stopni, co pozwala różne modowe szaleństwa.

Szalony ma być też kostium Michała Wiśniewskiego. Wokalista wystąpi trzy razy - w tym dwa razy w duetach: zaśpiewa z Marylą Rodowicz oraz Anią Świątczak, z którą wykona mix największych przebojów Ich Troje. "Podczas dwóch duetów zobaczymy Michała w garniturze, ale tym ostatnim występnie będzie ubrany "w stylu Wiśni". Jak dowiadujemy się od ekipy Michała, powiedział Ani Zeman, "żeby zaszalała".

Zdjęcie Michał Wiśniewski lubi szykowne kreacje / materiały prasowe / materiały prasowe

Jak będzie wyglądało to szaleństwo? Zobaczymy w Sylwestra.

Wiele strojów Maryli Rodowicz przeszło do historii. Najsłynniejsza jest z pewnością "goła baba" - strój brazylijskiej tancerki samby, w którym Maryla wystąpiła na Sylwestrze Polsatu 9 lat temu. Te kreacje również przygotowywała Anna Zeman.

- Najbardziej szalony kostium związany jest właśnie z telewizją Polsat. To był koncert w Gdyni, kiedy miałam na sobie koncert tzw. "gołej baby". On przeszedł do historii. Byłam cała w piórach i miałam zrobiony taki tors, wypraskę taką plastikową, a do tego doczepione były ozdóbki. Jak wyszłam na scenę, to była cisza, bo ludzie pytali, czy ja jestem goła. Potem znajomi mi opowiadali, że ludzie krzyczeli "ty, Maryla jest goła, szybko". To był świetny żart. Cieszę się, że ludzie to kupili - wspominała gwiazda w rozmowie z Interią.

"Trudno będzie przebić "gołą babę" ale jeśli chodzi o Marylę widzowie zawsze mogą spodziewać się spektakularnego efektu. Maryla to w końcu Maryla" - mówi Anna Zeman.

Zdjęcie Maryla Rodowicz w swojej najsłynniejszej sylwestrowej kreacji. Mówiła o niej cała Polska! / materiały prasowe / materiały prasowe

