Podczas tegorocznego sylwestra Cleo wystąpi w trio z Marylą Rodowicz i Dodą. Wokalistka nigdy nie ukrywała, że od lat jest wielką fanką królowej polskiej piosenki. - Słuchałam Maryli od zawsze. Miałyśmy okazję współpracować jeszcze przy utworze "Pełnia". napisałam tę piosenkę dla Maryli jakoś 7 lat temu - przypomina piosenkarka w rozmowie z Oliwią Kopcik.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cleo: Maryla to moja music mama INTERIA.PL

Będąc małą dziewczynką Cleo naśladowała Marylę i chciała być jak ona - wielką gwiazdą polskiej piosenki. W ubiegłym roku wokalistki wydały piosenkę "Dalej/Neony".

Jak czuje się człowiek, który może występować z własnym idolem? - Marylka to moja muzyczna mama. Kobieta z potężnym głosem, na którym się wychowałam i ćwiczyłam swój wokal. Zawsze z ogromną radością występuję u jej boku" - dodaje Cleo.

Czy występ trio podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów może zwiastować jakiś wspólny projekt Dody i Cleo? Piosenkarka wcale tego nie wyklucza! - Jest szansa. Jesteśmy obydwie bardzo zabiegane. Ale bardzo się lubimy, kibicujemy sobie, więc czemu nie! - kwituje.

Clip Cleo DALEJ / NEONY - & Maryla Rodowicz

Cleo nie należy do osób przesądnych. W sylwestra myśli jedynie o dobrych chwilach, a złe stara się puścić w niepamięć. - Wydaje mi się, że każdy dzień jest dobry na zmienienie naszych postanowień i nawyków, więc raczej Sylwestra i Nowy Rok to dla mnie czas podziękowań za to, co było i puszczenia w niepamięć wszytkiego, co złe - sądzi gwiazda.

Skierowała także słowa dla naszych Czytelników. Cleo życzy wszystkim "zdrowia i siły do spełniania kolejnych marzeń". - Nauczyliśmy się przez te ostatnie lata, że zdrowie jest najważniejsze - dodaje piosenkarka.

Sylwestrowa Moc Przebojów w Polsacie - kto wystąpi?

Tegoroczną Sylwestrową Moc Przebojów poprowadzą Paulina Sykut-Jeżyna, Krzysztof Ibisz, Marcelina Zawadzka, Adam Zdrójkowski i Agnieszka Kołodziejska. Scena na Polach Marsowych w Parku Śląskim w Chorzowie przypominać będzie statek kosmiczny, a prowadzący wcielą się w kosmonautów.



Polsat już po raz 17. żegnać będzie stary rok, a po raz siódmy korzystać będzie z gościny Śląska.



"Zaśpiewają największe gwiazdy piosenki. Zobaczymy i usłyszymy między innymi Beatę Kozidrak i Bajm , bez których nie sposób wyobrazić sobie tego wieczoru, Dodę, Anię Dąbrowską , która karierę zaczynała przed laty w naszym 'Idolu', gwiazdę młodego pokolenia bryską , zjawiskową Cleo i króla social mediów Dawida Kwiatkowskiego . Będzie z nami jeden z najoryginalniejszych polskich artystów, niesamowity Ralph Kaminski, a także Feel , Grzegorz Hyży , Big Cyc i Lady Pank . Pojawi się również Igor Herbut i zespół Enej , którzy są wierni Polsatowi od czasu swojego zwycięstwa w kultowym 'Must Be The Music. Tylko muzyka' " - zapowiada Nina Terentiew, dyrektor programowa Polsatu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Wiśniewski o współpracy z Telewizją Polsat: Dla mnie to jest naturalne INTERIA.PL

Nowy rok z Sylwestrem Polsatu!

Na sylwestrowy koncert Polsatu zapraszają Telewizja Polsat i Województwo Śląskie. Współorganizatorami są Park Śląski, Stadion Śląski. Patronami Medialnymi są Radio Zet i Interia.

Sylwestrową Moc Przebojów będzie można oglądać 31 grudnia o 20.00 w Polsacie, Polsacie 2, Polsat News, Polsat Go i Interii.

Specjalny wspólny występ szykują Maryla Rodowicz , Doda i Cleo . Wokalistki wykonają medley przebojów Maryli Rodowicz - "Sing Sing", "Małgośka" oraz "Kolorowe Jarmarki".

Z kolei zagraniczną gwiazdą będzie Michael Patrick Kelly , który popularność zdobył w rodzinnej grupie The Kelly Family .

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cleo i Maryla Rodowicz zapraszają na Sylwestrową Moc Przebojów od Polsatu! materiały prasowe

