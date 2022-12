"Zagramy 'Adrenalinę', bo nie może jej zabraknąć. To jest teraz mój popisowy numer. Na pewno jeszcze jeden utwór, ale nie zdradzę szczegółów. Nie będzie to żadna z moich piosenek, tylko cover w klimacie śnieżnym" - ujawnia Michał Szczygie ł w rozmowie z POLSAT.PL.

"Żaden poprzedni mój utwór nie miał jedynki na listach przebojów. To pierwszy taki sukces i miejmy nadzieję nie ostatni" - mówi o piosence, która była jednym z hitów tegorocznych wakacji.

Do singla powstał teledysk nakręcony na Ibizie.

Clip Michał Szczygieł ADRENALINA

"Zawodowo 2022 rok był intensywny, ale publikowałem na tyle mało rzeczy, że żniwa tej pracy będę dopiero zbierał. Był na pewno owocny pod względem koncertowym. Zrobiliśmy z moją ekipą duży postęp, jeżeli chodzi o show. Wnosimy to na coraz wyższy, lepszy poziom" - podkreśla Michał Szczygieł, który już w styczniu 2023 r. wypuści nowy singel.

Kim jest Michał Szczygieł?

Wokalista zdobył szeroką popularność w "The Voice of Poland" w 2017 r. W drużynie Andrzeja Piasecznego (obecnie jurora "Tańca z gwiazdami" w Polsacie) dotarł do ścisłego finału, ostatecznie zajmując trzecie miejsce (ósmą edycję wygrała wówczas Marta Gałuszewska z ekipy Michała Szpaka ).

Po programie wypuścił piosenki "Nic tu po mnie" (nominacja do Fryderyka), "Będzie, co ma być", "Nie mamy nic" i "Tak jak chcę". Nagrał też duety z Saszan ("Wystarczy"), Patrykiem Kumórem ("Wakacje '99") i Chiarą Grispo ("Since You Left Me").

W czerwcu 2021 r. zaprezentował debiutancki album "Tak jak chcę" promowany przebojem "Spontan" (podwójna platyna).



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Szczygieł: Nagrywałem teledysk na Ibizie z infekcją zęba. Znieczulałem się tam różnymi substancjami i pomogło Newseria Lifestyle

Sylwestrowa Mocy Przebojów w Polsacie - kto wystąpi?

Sylwestrowa Moc Przebojów Polsatu w tym roku odbędzie się w Parku Śląskim w Chorzowie.

Polsat już po raz 17. żegnać będzie stary rok, a po raz siódmy korzystać będzie z gościny Śląska.



"Zaśpiewają największe gwiazdy piosenki. Zobaczymy i usłyszymy między innymi Beatę Kozidrak i Bajm , bez których nie sposób wyobrazić sobie tego wieczoru, Dodę, Anię Dąbrowską , która karierę zaczynała przed laty w naszym 'Idolu', gwiazdę młodego pokolenia bryską , zjawiskową Cleo i króla social mediów Dawida Kwiatkowskiego . Będzie z nami jeden z najoryginalniejszych polskich artystów, niesamowity Ralph Kaminski, a także Feel , Grzegorz Hyży , Big Cyc i Lady Pank . Pojawi się również Igor Herbut i zespół Enej , którzy są wierni Polsatowi od czasu swojego zwycięstwa w kultowym 'Must Be The Music. Tylko muzyka' " - zapowiada Nina Terentiew, dyrektor programowa Polsatu.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Wiśniewski o współpracy z Telewizją Polsat: Dla mnie to jest naturalne INTERIA.PL

"A to nie wszystkie atrakcje, jakie czekają Widzów. Już dziś zapraszamy ich do wzięcia udziału w wyjątkowym konkursie karaoke, w którym będą mieli okazję zaśpiewać największe hity koncertu, a oceniać je będą oryginalni wykonawcy tych utworów. Najlepsze wykonanie wyemitujemy w trakcie wieczoru, a wszystkie będzie można obejrzeć w naszych social mediach. Stawiamy na to, by być zawsze na łączach z Widzami, blisko naszej publiczności" - dodaje dyrektor programowa Polsatu.

Nowy rok z Sylwestrem Polsatu!

Na sylwestrowy koncert Polsatu zapraszają Telewizja Polsat i Województwo Śląskie. Współorganizatorami są Park Śląski, Stadion Śląski. Patronami Medialnymi są Radio Zet i Interia.

Sylwestrową Moc Przebojów będzie można oglądać 31 grudnia o 20.00 w Polsacie, Polsacie 2, Polsat News, Polsat Go i Interii.

Specjalny wspólny występ szykują Maryla Rodowicz , Doda i Cleo . Wokalistki wykonają medley przebojów Maryli Rodowicz - "Sing Sing", "Małgośka" oraz "Kolorowe Jarmarki".

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cleo i Maryla Rodowicz zapraszają na Sylwestrową Moc Przebojów od Polsatu! materiały prasowe

"Z telewizją Polsat jestem prawie od początku istnienia stacji. Wystąpiłam na wielu koncertach sylwestrowych, zaśpiewałam na kilku festiwalach Top Trendy. Uważam, że w telewizji Polsat pracują super ludzie - przemili, życzliwi. No i sam szef wszystkich szefów, prezes Zygmunt Solorz. To, że jest geniuszem biznesu, wszyscy wiedzą, ale że jest po prostu wrażliwym, dobrym człowiekiem, to już nie każdy wie. Koncerty sylwestrowe nie są komfortowe dla wykonawców, jest zimno, garderoby to zwykle blaszane kontenery, ale jak się coś obieca Ninie Terentiew, to trzeba to wykonać. Próby z Dodą i z Cleo odbywają się u mnie w domu, jest wesoło. I na pewno będzie ciekawie na scenie. Do zobaczenia pod sceną" - mówi Maryla Rodowicz.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Maryla Rodowicz wspomina swoje występy w Polsacie. "Chciałam się wymiksować" INTERIA.PL

Z kolei zagraniczną gwiazdą będzie Michael Patrick Kelly , który popularność zdobył w rodzinnej grupie The Kelly Family .