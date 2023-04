Poniższe zestawienie to niewielki wycinek dotychczas ogłoszonych koncertów, które odbędą się do połowy maja. A jeszcze tylko w samym maju w kolejnych tygodniach pojawią się m.in. Peter Gabriel, Tokio Hotel, Swans, Scorpions, Il Volo, Hans Zimmer, Def Leppard i Motley Crue.



Tori Amos - Katowice, Spodek, 28 kwietnia

Ciesząca się w Polsce kultowym statusem Tori Amos miała do nas przyjechać jeszcze podczas pandemii koronawirusa. Amerykanka wówczas przełożyła całą europejską trasę.

Podczas trwających koncertów promuje swoją najbardziej osobistą płytę od lat - "Ocean to Ocean". Na tym wypełnionym ciepłem albumie, artystka powraca do emocji zakorzenionych w pierwszych napisanych przez nią utworach. Przy tworzeniu albumu, Tori dotarła w głąb siebie i oddała się swego rodzaju introspekcji, podobnie jak przy powstaniu swojego debiutanckiego albumu "Little Earthquakes" (1992). Płyta to uniwersalna historia o spadaniu na dno po to, by móc ponownie wypłynąć na powierzchnię.



W roli gościa specjalnego w Katowicach pojawi się norweska wokalistka SKAAR. Twórczość Hilde Skaar z jednej strony osadzona jest w komercyjnym popie, a z drugiej w alternatywnym/ indie muzycznym wszechświecie. Po sukcesie debiutanckiej płyty "The Other Side of Waiting" (2020), artystka była dwukrotnie nominowana do norweskiego odpowiednika Grammy - Spellemannsprisen. SKAAR napisała też muzykę do m.in. serialu Netflixa "Home for Christmas".

Macklemore - Warszawa, EXPO XXI, 29 kwietnia

Amerykański raper w 2022 roku obchodził 10-lecie wydania swojego wielokrotnie nagradzanego nagrodą Grammy albumu "The Heist", z którego pochodzą dwa single z numerem 1: diamentowy "Thrift Shop" i "Can't Hold Us".

W marcu tego roku Macklemore wypuścił swoją trzecią solową płytę - "Ben" (od jego prawdziwego imienia - naprawdę nazywa się Benjamin Hammond Haggerty). To z tego wydawnictwa pochodzą single "FAITHFUL" (feat. NLE Choppa), "Chant" (feat. Tones and I), "Heroes" (feat. DJ Premier) czy "No Bad Days" (feat. Collett). Do tego ostatniego powstał teledysk nakręcony przez 7-letnią córkę muzyka, Sloane.

"Kiedy raz usłyszysz 'BEN', nigdy nie spojrzysz na Macklemore'a w ten sam sposób. Pisanie utworów jest klejem dla całej mojej kariery. Jeśli nie piszesz słów, które rezonują, muzyka nie będzie miała głębi, wagi ani długowieczności. Nie staram się naśladować. Na tym albumie jestem autentyczny z tym, kim jestem. Zastanawiam się nad tym, gdzie jestem w życiu. Okazuje się, że wiele się nauczyłem" - dodaje.

Avril Lavigne - Łódź, Atlas Arena, 30 kwietnia

Kanadyjska wokalistka powróci do naszego kraju po 14 latach. Początki kariery Avril Lavigne sięgają 2002 roku, kiedy to na rynku ukazał się jej debiutancki album "Let Go". Promowały go takie single jak "Complicated", "Sk8er Boi" czy "I’m with You". Wokalistka szybko zdobyła serca słuchaczy na całym świecie, którzy utożsamiali się z jej muzyką i tekstami. Krążek pozwolił jej podbić rynek amerykański, sprzedając się w ilości szesnastu milionów egzemplarzy, dzięki czemu Lavigne była najlepiej sprzedającą się artystką w 2002.

Dotychczas gwiazda sprzedała ponad 90 mln egzemplarzy swoich płyt. Ostatnią w jej dorobku jest "Son Lux" z 2022 r. Poprzedni album - "Head Over Water" (2019) - był zapisem jej trudnych doświadczeń związanych z walką z boreliozą. Kanadyjka zachorowała po ugryzieniu przez kleszcza, a w wyniku choroby była przykuta do łóżka przez dwa lata.

"Pogodziłam się z tym, że umrę. W pewnym momencie czułam się, jakbym tonęła i walczyła o to, aby zaczerpnąć odrobinę powietrza" - mówiła, a te uczucia opisała w piosence "Head Over Water".

Steve Vai - Wrocław, Gitarowy Rekord Guinessa w ramach festiwalu 3-Majówka, 1 maja; Kraków, ICE, 2 maja; Lublin, Centrum Spotkania Kultur, 3 maja

Gitarowy wirtuoz podczas trzech występów w Polsce promować będzie swój 10. solowy album "Inviolate". Na płycie Steve Vai przesuwa granice instrumentalnej muzyki gitarowej. Artysta dosłownie wynalazł nie tylko nową gitarę, ale także nową technikę gry na gitarze.

Gry na gitarze zaczął się uczyć w wieku 12 lat od samego Joe Satrianiego , zaś w wieku lat 18 zaczął karierę u boku Franka Zappy . Przez te wszystkie lata zdobył wiele nagród - od statuetek Grammy zaczynając, a na Les Paul Awards kończąc.

Na swoim koncie ma około 60 płyt, a w jego dyskografii znajdują się m.in. albumy nagrane wspólnie z Zappą, Davidem Lee Rothem czy Whitesnake . Vai wciąż uczy też młodych adeptów sztuki grania na gitarze, m.in. w ramach Vai Academy.

Eros Ramazzotti - Łódź, Atlas Arena, 2 maja

Obecny na rynku muzycznym od lat 80. XX wieku Eros Ramazzotti to prawdziwa legenda włoskiej sceny. Na swoim koncie ma wiele doskonale znanych przebojów, 70 milionów egzemplarzy sprzedanych płyt, 2 miliardy odtworzeń w serwisach streamingowych oraz prawie 2 miliardy odsłon na YouTube.



- Sekretem utrzymania trwałej więzi z moją publicznością jest robienie zawsze wszystkiego tego, co czuję, bez kompromisów. Kocham moją publiczność i poświęcając się dla niej ciałem i duszą podczas moich występów wiem, że choć tyle mogę dla nich zrobić, aby odwdzięczyć się im za nieustającą sympatię, którą otrzymuję od tak wielu lat - mówił w rozmowie z Mateuszem Kamińskim z Interii.

Wizyta w Polsce związana jest z promocją nowej płyty "Battito Infinito", ale na pewno nie zabraknie przebojów z wcześniejszych albumów "Dove c’è musica", "Tutte storie" czy "Eros".

Diana Krall - Warszawa, COS Torwar, 9 maja

Wokalistka i pianistka urzeka słuchaczy swoim głosem już ponad 25 lat. Pierwsze wielkie sukcesy Diana Krall odniosła w latach 90., a jej płyty regularnie pokrywały się wtedy złotem i platyną. Największą sławę przyniósł jej album "When I Look in Your Eyes" z 1999 roku, który aż 52 tygodnie spędził na szczycie jazzowego notowania Billboardu i przyniósł Kanadyjce aż dwie nagrody Grammy.

"Album 'This Dream of You' z 2020 roku pokazuje, że jej niezmienna formuła w dalszym ciągu działa jak perfekcyjnie naoliwiona maszyna. Nie tak prosto stale przeskakiwać zawieszane coraz wyżej poprzeczki, gdy trzeba wykrzesać z siebie maksimum emocji, ale kanadyjska artystka robi to z taką łatwością, że wszyscy jej zazdrościmy" - czytamy w zapowiedzi występu.

Sabaton, Lordi, Babymetal - Łódź, Atlas Arena, 9 maja

Szwedzi ze swoim metalowymi opowieściami o wojennych historiach zagrali już blisko pięćdziesiąt koncertów w Polsce, ostatni odbył się 23 sierpnia 2022 r. w Tauron Arenie Kraków.

- Wielokrotnie podawałem Polskę za przykład wielkich zmian w kierunku czegoś dobrego. Oczywiście jest to tylko punkt widzenia cudzoziemca, który składa wam wizytę - ale tych wizyt złożyłem już bardzo wiele - mówił w rozmowie z Interią wokalista Joakim Brodén.

Sabaton promuje ostatnią płytę "The War To End All Wars", a 14 kwietnia pojawiła się nowa EP-ka "Stories From The Western Front". Na potrzeby tego wydawnictwa powermetalowcy zaprezentowali swoją wersję "1916" grupy Motorhead.



W Łodzi w roli gości specjalnych zaprezentuje się japoński zespół Babymetal oraz pochodzące z Finlandii "potwory" z Lordi (laureaci Eurowizji 2006).

Maneskin - Warszawa, COS Torwar, 12 maja

Obwołani zbawcami rocka Włosi z grupy Maneskin w styczniu wypuścili oczekiwany album "Rush!". Basistka Victoria De Angelis wyznała, że na nowym krążku pozwolili sobie na nieco więcej szaleństwa i eksperymentów. Mieli zainspirować się sposobem pracy Radiohead - to od nich zaczerpnęli podejście do tworzenia, według którego dla każdej piosenki wykreowali specjalny świat, specyficzną atmosferę.

Zwycięzcy Eurowizji 2021 przed premierą swojej trzeciej płyty wypuścili single "Mammamia", "Supermodel" i "The Loneliest". W kolejnym singlu "Gossip" gościnnie kwartet wsparł Tom Morello , gitarzysta Rage Against The Machine .