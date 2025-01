Ogromne ogłoszenie na Mystic Festival. Aż 37 zespołów dołączyło do rozpiski

Jak zapowiadają organizatorzy Mystic Festival 2025 w mediach społecznościowych: "Legendy i nowe twarze, lokalni bohaterowie i przybysze z daleka" wystąpią podczas metalowego święta w gdańskiej stoczni.

Na tegorocznej edycji Mystic Festival usłyszeć będziemy mogli na żywo: Dopethrone, Elder, Hatebreed, Imminence, Paleface Swiss, Sun Don't Shine, Unprocessed, Vader, Bad Touch, Bewitcher, Blindead 23, Bokassa, Castle Rat, Celestial Sanctuary, Faetooth, Graphic Nature, Grove Street, Have Blood & Die, Hellripper, Her, Hideous Divinity, Inhuman Nature, Last Penance, Luna Kills, Martwa Aura, Necrot, Port Noir, Rickshaw Billie's Burger Patrol, SIM, Slomosa, Soulburn, Split Chain, Thantifaxath, Thaw, Totenmesse, Witch Club Satan i Zemial.

Hatebreed wystąpią na Mystic Festival 2025!

Hatebreed to założona w 1994 roku grupa wykonująca hardcore punk. Ich debiutancki album z 1997 "Satisfaction Is The Death of Desire" obił się szerokim echem wśród fanów muzyki metalowej i zapewnił grupie lojalnych słuchaczy. W swojej muzyce łączą również elementy heavy metalu i crossover thrashu, przez co byli w stanie zyskać uznanie szerszej publiczności. Ostatni album studyjny Hatebreed zatytułowany "Weight of the False Self" swoją premierę miał w 2020 roku. Grupa pracuje jednak nad nowym wydawnictwem, które powinno ujrzeć światło dzienne jeszcze w tym roku.

W obecny skład zespołu wchodzą: Jamey Jasta, Chris Beattie, Matt Byrne, Frank Novinec i Wayne Lozinak.

Kto jeszcze wystąpi na Mystic Festival 2025?

Zgodnie z "sekretną" zapowiedzią organizatorów w komentarzach pod wydarzeniem na Facebooku, headlinerami wydarzenia są King Diamond, Sepultura oraz In Flames. Poza nim potwierdzono występy takich wykonawców, jakExodus, Nile, Beherit, Oranssi Pazuzu, Apocalyptica, Covenant, Cattle Decapitation, Eagles Of Death Metal, Cradle of Filth, W.A.S.P., Suicidal Tendencies, Pentagram, Jerry Cantrell, Dark Tranquility, Tiamat, Opeth, Jinjer, Polaris, Death Angel, Eyehategod, Health, Halocene, Bullet for My Valentine, I Am Morbid, The Crazy World of Arthur Brown, Signs of the Swarm, Midnight, Municipal Waste, Turbonegro oraz Absu.

Metalowy festiwal odbędzie się w dniach 4-7 czerwca 2025 roku na terenie Stoczni Cesarskiej w Gdańsku.

W sprzedaży dostępne są obecnie 4-dniowe karnety VIP w cenie 1350,96 zł lub Early Bird kosztujące 830,96 zł.

Warto zaznaczyć, że ze względów finansowych organizatorzy zdecydowali się nie przygotowywać w tym roku pola namiotowego.

