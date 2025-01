Wkrótce Nena i jej ówczesny chłopak, perkusista The Stripes Rolf Brendel dostali propozycje od muzyków z zespołu Niny Hagen . Przeprowadzili się do Berlina Zachodniego i tam założyli grupę nazwaną po prostu Nena. Debiutancki album przyniósł największy przebój w karierze formacji - antywojenny utwór "99 Luftballons" (1983).

Po rozpadzie zespołu Nena w 1987 roku, wokalistka zaczęła występować i nagrywać pod tą nazwą jako solistka. Sam pseudonim pochodził jeszcze z czasów dzieciństwa. Gdy była na wakacjach w Hiszpanii, inne dzieci, które nie znały jej imienia, wołały na nią "niña", co po hiszpańsku oznacza dziewczynkę. W jej ustach brzmiało to właśnie jak "nena".

Przez wiele osób piosenkarka uważana jest za artystkę jednego przeboju. Jednak w swojej ojczyźnie wciąż jest znana, co potwierdziło zaproszenie wokalistki do roli trenerki w niemieckiej edycji programu "The Voice". Występowała tam w latach 2011 - 2014. Na fotelu trenera zasiadła także w 5. i 6. sezonie niemieckiego "The Voice Kids".