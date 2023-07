Rekolekcje dla ewangelizatorów poprowadzi bp Edward Dajczak, który jest inicjatorem i duchowym ojcem Przystanku Jezus - zapowiedziało Katolickie Stowarzyszenie w służbie Nowej Ewangelizacji - Wspólnota św. Tymoteusza. Myślą przewodnią tegorocznej edycji są słowa z Ewangelii wg św. Jana: "Aby byli jedno". Wśród towarzyszących haseł jest "Budujemy Kościół bez ścian".



W tym roku Przystanek Jezus odbędzie się w dniach od 31 lipca do 5 sierpnia w Czaplinku. Powodem jest zmiana lokalizacji Festiwalu Pol'And'Rock (wcześniej Przystanku Woodstock), który po raz drugi z rzędu odbędzie się w tym miejscu.

Przystanek Jezus powstał w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej w 1999 r., jako forma duszpasterskiej opieki nad młodzieżą zgromadzoną na Przystanku Woodstock. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach od 31 lipca do 5 sierpnia w Czaplinku. Bazą dla ewangelizatorów będzie Ośrodek Wychowawczy Księży Salezjanów w Trzcińcu.



Ojciec Damian Piątkowiak poinformował, że właściwą ewangelizację na polach festiwalu Pol'And'Rock poprzedzą trzydniowe rekolekcje dla uczestników, które poprowadzi inicjator Przystanku Jezus biskup-senior Edward Dajczak.

Duchowny zaznaczył, że w tym roku zapisało się 170 ewangelizatorów. "Wśród nich będzie około 20 księży, kilku kleryków, 8 braci zakonnych i kilkanaście sióstr. Reszta, czyli prawie dwie trzecie, są to ludzie świeccy. Świeccy idą do świeckich. To jest ogromną wartością, bo o księdzu czy zakonnicy można powiedzieć, że musi ewangelizować 'z urzędu'. Świeckiemu ciężko coś takiego zarzucić" - ocenił.

Dodał, że ewangelizatorem może zostać osoba pełnoletnia, która na co dzień formuje się w jakiejś wspólnocie kościelnej. "Zależy nam na tym, żeby to były osoby, które mają osobiste doświadczenie wiary i relacji z Panem Bogiem. Bo ewangelizacja to nie jest przekazywanie jakiejś formuły wyczytanej w książce. To ma płynąć z serca" - podkreślił.

Ojciec Piątkowiak wyjaśnił, że to, co najistotniejsze w ewangelizacji, dzieje się w bezpośrednim spotkaniu "twarzą w twarz" przystankowiczów z uczestnikami Pol'And'Rock Festiwal. "Tam dochodzi do głębokich rozmów, które czasem kończą się wspólną modlitwą, czasem ktoś prosi o spowiedź, niejednokrotnie po wielu latach" - wyjaśnił.



"Od kilku lat proponujemy uczestnikom festiwalu, że umyjemy im stopy. Ten prosty, ewangeliczny gest robi ogromne wrażenie i jest często okazją do głębszej rozmowy" - stwierdził.

Przyznał, że choć w zdecydowanej większości uczestnicy festiwalu reagują na obecność ewangelizatorów pozytywnie, to zdarzają się także reakcje "trudne".



"Często słyszymy wiele dobrych słów, ludzie pytają, gdzie jest nasza scena, chcą nas odwiedzić. Ale zdarza się, że ktoś ma do Kościoła żal i na widok księdza czy zakonnicy rzuci jakieś ostre słowo" - mówił.

Jak zaznaczył, ewangelizatorzy starają się nie wchodzić w słowne utarczki, lecz skupić się na wysłuchaniu. "Nie chcemy nikomu nic udowadniać, przekonywać. To zupełnie nie o to chodzi. Raczej pozwalamy człowiekowi wypowiedzieć jego ból. A kiedy już wyrzuci go z siebie, rozmowa często schodzi na głębszy poziom i kończy się w dobrej atmosferze" - stwierdził.

Jak zaznaczył, jak co roku twórcy Przystanku Jezus przygotowali także program, na który składają się koncerty, warsztaty, happeningi i konferencje. Nowością będą warsztaty psychologiczno-terapeutyczne "Gdy nie chce się żyć. Pogadajmy o kryzysie", których gościem będzie m.in. ks. Tomasz Trzaska z Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.



"Przez te kilka dni do dyspozycji przystankowiczów będą także psychoterapeuci, z którymi będzie można porozmawiać. Poprowadzą m.in. warsztaty o tym, jak radzić sobie z emocjami" - zastrzegł.

Dodał, że zaplanowane są także spotkania pod hasłem "Bez cenzury", czyli okazja do tego, by zadać księdzu lub siostrze zakonnej "trudne pytania" i podyskutować.



Uczestnicy będą mogli uczestniczyć w codziennej mszy św. Przez cały czas trwania Przystanku księża będą spowiadać. "Ksiądz Rafał Jarosiewicz z Koszalina przyjedzie na przystankowe pole samochodem-kaplicą, gdzie będzie można adorować Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie" - dodał.



Ojciec Piątkowiak przypomniał, że tegorocznym hasłem Przystanku Jezus są słowa zaczerpnięte z Ewangelii według św. Jana: "Aby byli jedno". "Nie chcemy budować murów, wyższych niż te, które już między ludźmi stoją. Chcemy je rozbrajać. Pokazywać, że Kościół jest otwarty tak jak Jezus, że jest w nim przestrzeń, w której każdy może się odnaleźć" - wyjaśnił.

Wśród wykorzystywanych form ewangelizacji są m.in. pantomima, teatr, koncerty muzyczne, taniec, prezentacje parateatralne, modlitwa itp. Uczestnicy mają także okazję do spotkań indywidualnych, spowiedzi i modlitwy, każdy może wziąć udział w eucharystii. Podczas Przystanku Jezus wystąpią m.in. Adam Bubik, Michał Król i Fisheclectic.



Pol'and'Rock Festival 2023: Kto zagra?

29. edycja Pol'and'Rock Festival odbędzie się w dniach 3-5 sierpnia w Czaplinku (lotnisko Broczyno) w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, położone między jeziorami Drawsko i Czaplino.



Na festiwalu zaprezentują się m.in. amerykańskie zespoły Biohazard i Spin Doctors , francuski producent Carpenter Brut, Napalm Death (legenda sceny grindcore z Wielkiej Brytanii), brytyjskie formacje Apollo 440 i While She Sleeps , walijski zespół Bullet For My Valentine, pochodzący z Szwajcarii zespół Saint City Orchestra, francuski Rise of the Northstar, The Scratch (obwołany jednym z najodważniejszych irlandzkich debiutów ostatnich lat), Steve 'n' Seagulls, Australijczycy z The Rumjacks , ukraińska grupa Luiku oraz Epica - holenderska gwiazda symfonicznego metalu.

Polskimi gwiazdami będą Brodka , Krzysztof Zalewski , Marek Dyjak oraz grupy LemON , Proletaryat , Lady Pank , Golden Life , Włochaty , Transgresja, Piotr Bukartyk z zespołem Ajagore oraz laureaci Złotego Bączka: Kwiat Jabłoni i Pull The Wire . Festiwal zakończy tradycyjnie Piotr Bukartyk wraz z uczestnikami warsztatów utworem "Z tylu chmur" w nocy z soboty na niedzielę.

W ramach Akademii Sztuk Przepięknych z uczestnikami spotkają się m.in. Marek Dyjak, Kwiat Jabłoni, Grzegorz Kalinowski, Katarzyna Kolenda-Zalewska i Marta Kuligowska, Borys Szyc, Karol Wójcicki oraz Martyna Wojciechowska.

Pol'and'Rock (przez 23 edycje, do 2017 r. Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Po raz pierwszy odbył się w 1995 r. w Czymanowie nad jeziorem Żarnowieckim (obecne woj. pomorskie), kolejny odbył się w Szczecinie, na terenie aeroklubu w Dąbiu.Następnie do 2003 r. (oprócz "Dzikiego Przystanku Woodstock" w Lęborku w 2000 r.) odbywał się w Żarach, a od 2004 do 2019 r. w Kostrzynie nad Odrą. W 2020 r. ze względu na pandemię koronawirusa festiwal przyjął formułę online jako "Najpiękniejsza Domówka Świata". W ubiegłym roku po raz pierwszy odbył się na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim, w powiecie drawskim, między jeziorami Drawsko i Czaplino.