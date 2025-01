Na konferencji TVP została ogłoszona oficjalna lista uczestników polskich preselekcji do Eurowizji 2025 . We wtorek, 14 stycznia 2025 roku, zaprezentowano 10 finalistów preselekcji do Eurowizji 2025 oraz skład komisji konkursowej, która ich wybrała.

Chrust to trzyosobowy zespół z Gdańska, który tworzą Małgorzata Oleszczuk, Karol Konop i Dariusz Mrozek. Trio zajmuje się łączeniem tradycyjnych brzmień słowiańskich z muzyką elektroniczną i rockiem. Zespół zmierzy się między innymi z Darią Marx, a właściwie Darią Marcinkowską, powracającą do polskich preselekcji z nadzieją, iż tym razem uda jej się przebić drugie miejsce sprzed trzech lat ("Paranoia"). Co ciekawe, zwycięzca "The Voice of Poland", Dominik Dudek, również powraca do preselekcji, tak samo jak Janusz Radek, aktor, wokalista i historyk, który wystartował w Krajowych Eliminacjach do Eurowizji w 2004 roku z utworem "Pocztówka z Avignon", zajmując piąte miejsce.