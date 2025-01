4 Non Blondes wracają na scenę. Fani czekali na to aż trzy dekady

Grupa 4 Non Blondes założona została w 1989 roku w San Francisco. Ich debiutancki album zatytułowany "Bigger, Better, Faster, More!" wydany w 1992 spędził na liście Billboard 200 aż 59 tygodni i między rokiem wydania, a 1994 sprzedał się w nakładzie 1,5 miliona egzemplarzy. Ich największym przebojem był singiel "What's Up".