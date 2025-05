Three Days Grace to kanadyjski zespół założony w 1997 roku. Do 2013 roku w roli wokalisty fani mogli słuchać Adama Gontiera. Gdy ten zdecydował się rozstać z grupą, jego miejsce zajął brat basisty, Matt Walst.

W październiku 2024 roku zespół zaskoczył fanów informacją, że Adam Gontier powraca do składu. Będzie wokalistą obok Walsta. Jednocześnie Three Days Grace zapowiedzieli, że skupiają się na tworzeniu nowej muzyki i przygotowaniu trasy koncertowej.

"To wszystko przyszło bardzo naturalnie - lepiej, niż się spodziewaliśmy. Spotkaliśmy się w jednym pomieszczeniu i było tak, jakbyśmy nigdy nie przestali grać razem. Przyjaźnimy się od tylu lat, że to po prostu naturalne, by znów tworzyć razem muzykę" - stwierdził Gontier.

"Praca nad tym albumem to ogromna frajda i niesamowita inspiracja. Łączymy ponad 20 lat historii Three Days Grace i robimy coś, czego jeszcze nikt wcześniej nie zrobił. Nie mogę się doczekać, aż fani to usłyszą" - dodał Matt Walst.

Three Days Grace w Polsce. Gdzie i kiedy zagrają?

W ramach zapowiedzianej trasy zespół pojawi się także na jednym koncercie w Polsce. Muzycy zagrają 25 listopada 2025 roku w łódzkiej Atlas Arenie.

Gościem specjalnym trasy będzie zespół Badflower. Bilety - w cenie od 230 zł - są jeszcze dostępne.