Po tym występie w "Mam talent" Marcin Prokop przepraszał widzów. "Kuba was obudzi"

W dniach 5-7 września na terenie MOSiR im. Włodzimierza Smolarka w Aleksandrowie Łódzkim odbędzie się już 15. edycja Summer Dying Loud. Głównymi gwiazdami metalowego święta będą Mayhem (ikona black metalu z Norwegii), Overkill - legenda thrash metalu z Nowego Jorku, oraz pionierzy industrialnego metalu z angielskiego Godflesh.

Startuje Summer Dying Loud 2024. Kto zagra?

Przez trzy dni na dwóch scenach zagra ponad 50 wykonawców prezentujących różne odcienie ciężkiego grania, jak m.in. Borknagar, Moonspell, Anaal Nathrakh, Riverside, Messiah, The Crown, Obscure Sphinx i Primordial.

Reklama

Jedną z ciekawostek będzie występ 8-letniego Kuby Olejnika na dużej scenie w piątek w samo południe.



"Mamy Wam do przekazania 4 szybkie fakty na Jego temat! Kuba ma 8 lat i potrafi zagrać kawałki od Judast Priest po Children Of Bodom. Kuba doszedł ostatnio do półfinału "Mam talent" ! Kuba jest stypendystą Summer Dying Loud! Tak, możecie pękać z dumy! Kuba zagra kilka kawałków i obudzi Was wszystkich nocujących na polu namiotowym w festiwalowy piątek, w samo południe" - zapowiedzieli organizatorzy.

Marcin Prokop w "Mam talent" chciał go adoptować

We wspomnianej 15. edycji "Mam talent" Kuba Olejnik dotarł do półfinału, budząc furorę wśród jurorów i telewidzów.

"Ja bym cię najchętniej adoptował, bym ci płacił kieszonkowe, abyśmy mi tak grał codziennie. Jesteś nieznane dotąd dziecko smerfa i Kerry'ego Kinga ze Slayera, które nagle się pojawia się na scenie, ma metr dwadzieścia wzrostu, a zawstydza swoim powerem całe hordy wyznawców belzebuba, które się meczą na tej scenie. Ty nie grałeś na tej gitarze, ty ją karciłeś, ona cię błagała o litość" - mówił podekscytowany Marcin Prokop.



"Ty jesteś urodzonym frontmanem, jaki ty masz kontakt z publicznością, jak ty czujesz scenę. Zespół już masz, teraz pora jechać w trasę" - komentowała Julia Wieniawa.

"Musisz popracować nad wyrazem twarzy, musisz być bardziej zły. Po prostu jak jesteś na scenie, to udajesz, że masz wszystkie problemy świata i wszyscy ci wierzą. A tak to było przegenialne" - dodała Agnieszka Chylińska.

"Ale zobaczcie, jak to jest sytuacja. Jest sobota wieczór, ludzie piją sobie herbatkę, pani Bożena z panem Januszem. A nagle wychodzi takie zło. Co tam się dzieje teraz w polskich domach? Przepraszam państwa bardzo za usterki" - wtrącił jeszcze Prokop.



Kim jest Kuba Olejnik?

Na castingu do "Mam talent" młody muzyk dał popis gry na gitarze w utworze "Breaking The Law" Judas Priest. Uczestnik dostał owacje na stojąco i zachwycił przede wszystkim Marcina Prokopa.

"Tam było wszystko, co trzeba. Tam był rock and roll zaklęty w tym małym ciałku. I ta mimika, te iskierki, diabełki w oczach i rzucanie niezbyt długą grzywą. Masz wszystko. Czuję, że któregoś dnia narobisz srogiego zamieszania w damskich akademikach" - mówił Prokop.



"Czy ja mogę od ciebie wziąć autograf, póki nie jesteś jeszcze wielką gwiazdą, bo zaraz nią będziesz?" - pytała Julia Wieniawa.