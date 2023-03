Małgorzata Foremniak o aferze z Wojewódzkim: "Jestem zażenowana"

W ostatnim odcinku "Kuba Wojewódzki Show" jednym z gości popularnego dziennikarza był Piotr Gąsowski. To właśnie wtedy Kuba Wojewódzki zdecydował się ujawnić kulisy rozstania z programem "Mam talent" , w którym był jednym z jurorów przez pierwsze trzy edycje (lata 2008-2010). Gwiazdor stacji TVN zdradził, że w pierwszej kolejności decyzję o rozstaniu przekazał zasiadającym z nim za jurorskim stołem Agnieszce Chylińskiej i Małgorzacie Foremniak. Według jego słów zadeklarowały one wówczas, że pójdą jego śladem.

Reklama

"Jak ja zadzwoniłem do Agnieszki i do Gosi, że odchodzę z 'Mam talent', to obie powiedziały: 'Odchodzimy z tobą!'. A jak było później, to chyba wiemy... Ja nie wierzę w taką lojalność" - ujawnił Wojewódzki.

Małgorzata Foremniak kontra Kuba Wojewódzki

Do jego słów najpierw odniosła się Agnieszka Chylińska. Teraz głos zabrała również Małgorzata Foremniak. "Jest mi ogromnie przykro, że w dzisiejszych czasach, aby zwrócić na siebie uwagę, trzeba wytworzyć sztuczny skandal, oparty na kłamstwie. Bardzo rzadko reaguję, ale niestety tym razem nie mogę przejść obok" - zaczęła.

"O odejściu Kuby Wojewódzkiego z programu 'Mam Talent', dowiedziałam się od swojego ówczesnego agenta. Kuba zrezygnował z własnej woli, nie została wyrządzona nikomu żadna krzywda, to skąd pomysł o tym, że mamy odchodzić hurtem. Nawet nie poinformował nas o swojej decyzji, tym bardziej jestem zażenowana jego wypowiedzią" - tłumaczyła dalej. "W takim razie bardzo proszę nie nadużywać słów i zdarzeń tylko po to, aby było glośno. Słabe jest to, że potrzebując tego rozgłosu używa się nie swojego światła" - podsumowała.

Instagram Post Rozwiń

Czytaj także:

Roksana Węgiel u Kuby Wojewódzkiego: "Chłopak jest z tobą dla pieniędzy?"