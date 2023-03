Roksana Węgiel u Kuby Wojewódzkiego: "Chłopak jest z tobą dla pieniędzy?"

Roksana Węgiel rozpoczęła intensywną promocję swojej nadchodzącej płyty "13+5". Album ma ukazać się 31 marca. Do tej pory poznaliśmy dwa numery promujące wydawnictwo - "Ciche szepty" oraz "Miasto".

Z tej okazji wokalistka pojawia się w kolejnych programach i podcastach. Ostatnio głośno zrobiło się o jej rozmowie z Żurnalistą, w której zdradziła, kiedy została milionerką. Roxie zdradziła, że milion złotych zarobiła mając 17 lat. "Tak, to gdzieś tam było moim postanowieniem. Ucieszyłam się i wiadomo, masz coś takiego, że po prostu... Nawet się w sumie trochę wzruszyłam, bo stwierdziłam, że to, co robię, powoduje, że się spełniam na każdej płaszczyźnie" - powiedziała.

Roksana Węgiel w programie "Kuba Wojewódzki"

18-latka wystąpiła również w drugim odcinku nowego sezonu programu Kuby Wojewódzkiego. Rozmowa zaczęła się właśnie od tematu pieniędzy. Dziennikarz zapytał Roxie, czy nie poszła na studniówkę, bo jej rówieśnicy są dla niej "za biedni". Odpowiedziała, że przez przejście na nauczanie zdalne, nie zżyła się ze swoją klasą ze szkoły średniej. Następnie prowadzący przywołał statystyki Forbesa, według których piosenkarka zdobyła 18. miejsce w rankingu 100 najcenniejszych marek osobistych, a jej wartość rynkowa wynosi 94 miliony złotych. Jak się okazało, pytania o pieniądze dążyły do tematu nowego chłopaka Roxie - Kevina Mgleja. "Twój chłopak nie jest z tobą dla pieniędzy?" - dopytywał. "Ja mam swoje pieniądze. On ma pieniądze. Jest luz" - ucięła szybko Roksana.

Wojewódzki poruszył również temat aborcji. "Może to być kontrowersyjne (...), ale ja zawsze otwarcie mówiłam o swoich wartościach. Dla mnie to jest bardzo ważne, nigdy się z tym nie kryłam. Jestem katoliczką, ale uważam, że Bóg dał nam wolną wolę i jak zadano mi pytanie o aborcję, to uważam, że nie powinno się nikomu niczego zabraniać" - odpowiedziała Roxie.

Na koniec padło jeszcze pytanie o reprezentantkę Polski na tegorocznej Eurowizji, czyli Blankę i jej utwór "Solo". 18-latka powiedziała, że piosenka jest bardzo chwytliwa oraz że trzyma kciuki za jej występ w konkursie.

