11 stycznia Roxie Węgiel wypuściła singel "Ciche szepty" ( posłuchaj! ). Data zbiegła się z 18. urodzinami Roksany, która wkroczyła w dorosłość na własnych muzycznych zasadach.



Ten utwór był pierwszą zapowiedzią wyczekiwanego albumu "13+5". Przy stworzeniu singla, jak i całej płyty, wokalistka współpracowała z teamem producenckim WOLF HOUSE (Jeremi Sikorski, Kevin Mglej, Andrzej Jaworski i Albert Markiewicz).

Roxie Węgiel ujawniła, że premiera jej drugiego solowego albumu odbędzie się 31 marca.

- Przekaz z tej płyty jest dużo bardziej dojrzalszy. Zależało mi na tym, żeby podkreślić to, że wydarzyła się zmiana i że stała się naturalnie. To nie jest jakieś usilne pokazywanie tego, że "O, dorosłam", tylko jednak faktycznie ludzie pamiętają mnie z okresu dzieciństwa, a teraz wchodzę w dorosłość. Bardzo się cieszę, że wydaję ten album, bo mogę oddać siebie w 100 procentach ludziom. W końcu czuję, że ten album jest totalnie mój. Każde słowo jest autentyczne - opowiadała Roksana w rozmowie z Mateuszem Kamińskim z Interii.

"Oprócz popowych numerów z którymi artystka jest najbardziej kojarzona, na krążku usłyszymy również gatunki takie jakie rap, alt-pop, drill-pop czy slap house. Praca nad albumem trwała ponad dwa lata jednak najbardziej przełomowe były ostatnie miesiące 2022 roku. Jest to podróż do wnętrza artystki poruszająca tematykę, miłości, życia w show-biznesie, wiary oraz stanowi rozliczenie artystki z pięcioma laty w branży" - czytamy w opisie albumu "13+5".

Roksana Węgiel: Miasto wciąga mnie

Teraz do sieci trafił teledysk do nowej piosenki "Miasto" . "Mega się ekscytuję" - pisała przed premierą Roxie.

"Miasto wciąga mnie, zaczęłam swoją nową przygodę przeprowadzając się do Warszawy. Utwór to kilka moich refleksji i nadziei związanych z tym etapem życia" - czytamy w opisie klipu.

"Gratuluje kochanie" - napisał w komentarzu na Instagramie 26-letni Kevin Mglej, prywatnie partner nastoletniej wokalistki. "Tobie również hehehe" - odpisała Roxie.

Już po premierze piosenki wśród fanów rozpoczęła się dyskusja na temat podobieństwa "Miasta" do utworu "Bad Memories" za którym stoją MEDUZA i James Carter.

"Kolejny raz kiedy Roxie nie ma pomysłu i kopiuje zagraniczne... Nie mówcie że nie" - to jeden z komentarzy.

Roxie Węgiel - od wygranej w "The Voice Kids" i Eurowizji Junior do nastoletniej gwiazdy

Szersza publiczność poznała Roksanę Węgiel na początku 2018 r., gdy pojawiła się w pierwszej polskiej edycji "The Voice Kids". Już od przesłuchań w ciemno Roksana robiła furorę. Zaśpiewała wtedy przebój "Halo" Beyonce ( zobacz! ). "Myślę, że ona w twoim wieku nie miała takiego głosu" - komplementowała uczestniczkę jurorka Edyta Górniak.

Młoda wokalistka z Jasła (woj. podkarpackie) wygrała Eurowizję Junior 2018, która odbyła się 25 listopada 2018 roku w Mińsku na Białorusi z udziałem przedstawicieli 20 państw. Laureatka pierwszej edycji "The Voice Kids" z piosenką "Anyone I Want to Be" wystąpiła jako ostatnia i zdobyła najwięcej punktów. Był to pierwszy triumf Polski w tym konkursie.