Michał Wiśniewski współpracuje z TVP od jesieni 2024 r. - nic dziwnego więc, że grupa Ich Troje zdecydowała się właśnie w tej stacji wyemitować swój wyjątkowy koncert. Lider zespołu miał okazję uczestniczyć w wielu formatach rozrywkowych Telewizji Polskiej - m.in. był jednym z uczestników pierwszego sezonu "Cudownych lat", a także wystąpił podczas ostatniego "Sylwestra z Dwójką". W lutym był gościem specjalnym jednego z odcinków ósmej edycji "The Voice Kids", a w kwietniu brał udział w teleturnieju "Jaka to melodia?". Niedawno współprowadził także finał polskich preselekcji do konkursu Eurowizji u boku Artura Orzecha.